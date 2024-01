Come cambiare assicurazione auto

E che dire se volete cambiare intestatario o residenza dell'assicurazione auto? Approfondiremo anche questi aspetti, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come verificare l'assicurazione auto online .

Vediamo quindi come fare a cambiare assicurazione auto , sia entro i termini previsti dal contratto che in altre situazioni più particolari, come prima della scadenza, anche dopo 6 mesi e perfino dopo un incidente.

Diversi sono i motivi che possono spingervi a cambiare assicurazione auto: spendete troppo, il servizio clienti non vi soddisfa, oppure semplicemente vi piace provare le alternative sul mercato. In ogni caso, con tutte le offerte disponibili , effettuare questa operazione è ora più semplice che mai.

Cosa serve per cambiare assicurazione auto

Certificato di proprietà e Certificato di assicurazione non vengono quasi mai richiesti, mentre libretto, attestato di rischio e i vostri documenti sono indispensabili. Dal 2015 le compagnie di assicurazione possono acquisire il vostro Attestato di rischio in formato digitale direttamente da una banca dati gestita dall'ANIA e controllata dall'IVASS, quindi non avete neanche la necessità di inviarglielo in formato cartaceo, ma semplicemente dovrete inserire la classe di merito per ricevere un preventivo.

In fase di sottoscrizione della nuova polizza potreste infatti dover inserire (o caricare direttamente) le informazioni contenute nel Documento di circolazione (il libretto), di cui è sempre opportuno avere una copia sottomano, più raramente nel Certificato di proprietà , nell'Attestato di rischio , che dal 2015 non è più cartaceo e potrete trovare nel sito della vostra attuale compagnia, e a volte nel Certificato di assicurazione , che vi è stato inviato quando avete stipulato l'attuale polizza.

Per cambiare compagnia assicurativa , dovrete inoltre richiedere un preventivo, operazione che vi consigliamo di compiere utilizzando almeno qualcuno degli strumenti indicati nel nostro approfondimento sui siti per trovare le assicurazioni auto .

Innanzi tutto, valutate bene la vostra attuale polizza assicurativa, controllando i dettagli della copertura come le garanzie accessorie incluse e i massimali della RC Auto. Questo vi servirà per confrontare esattamente la polizza attuale con quella che andrete a stipulare, a parità di massimali e coperture.

Come cambiare assicurazione auto

Prima di vedere come cambiare assicurazione nei vari casi, teniamo presente alcuni punti fermi. Cambiare l'assicurazione auto non prevede nessun costo o penale, e neanche la disdetta in quanto dal 2013 non esiste più il tacito rinnovo (dal 2017 neanche per le coperture aggiuntive), ma dovete rispettare i termini del contratto.

La RC Auto è obbligatoria, con durata di un anno (a eccezione di quelle temporanee), e se siete liberi di passare a una nuova compagnia senza inviare un preavviso o disdetta, dovete, a parte alcune eccezioni, attendere la scadenza del contratto.

Andiamo a vedere tutti i dettagli e i vari casi.

In corso, prima della scadenza

La prima cosa da fare quando si vuole cambiare compagnia assicurativa è verificare la scadenza della copertura della vostra assicurazione attuale. Quando infatti cercate un preventivo vi verrà chiesta la scadenza della polizza attuale e quella nuova avrà validità a partire dal giorno dopo la scadenza di quella attualmente attiva.

Se però volete sapere come cambiare assicurazione prima della scadenza, tenete presente che in generale, secondo la normativa attualmente in vigore, non potete farlo, in quanto se la polizza ha durata di un anno il recesso anticipato potrebbe avere un costo. Questo può andare da una penale, anche non indifferente, per arrivare persino all'ammontare restante del premio non goduto (o di cui non si intende godere). Poi ogni contratto ha le sue clausole specifiche.

Quello che potete, e anzi dovete, fare prima della scadenza è sottoscrivere la nuova polizza, in modo da essere sicuri di avere la copertura allo scadere della vecchia polizza.

Nondimeno, avete quindici giorni di tempo dopo la scadenza della nuova polizza senza correre il rischio di sanzioni.

Questo in situazioni normali, ma ci sono delle eccezioni a questa regola, che per legge valgono per tutti indipendentemente dalla polizza sottoscritta. Si può infatti recedere dal contratto in corso e cambiare assicurazione auto prima della scadenza in caso di:

vendita del veicolo

rottamazione

conto vendita o permuta

esportazione all'estero

furto

In questi casi (oltre al decesso del contraente) avrete diritto al rimborso del premio non goduto per quanto riguarda almeno la Responsabilità Civile al netto del Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte, poi alcune assicurazioni potrebbero rimborsarvi anche le garanzie accessorie.

Quindi se cambiate auto perché avete comprato una macchina nuova e venduto la vecchia, potete scegliere se mantenere la stessa polizza, trasferendola sul nuovo veicolo, oppure cambiarla. Tutto quello che dovete fare è dichiarare l'alienazione del vecchio veicolo tramite l'atto di vendita, di rottamazione, esportazione, di consegna conto vendita o denuncia di furto, e, se volete mantenere la compagnia, comunicare i nuovi dati.

Riceverete un nuovo preventivo, che potete accettare o meno, e se dovesse esserci una differenza di prezzo con il preventivo precedente vi verrà rimborsata la parte in eccedenza (o dovrete aggiungere la differenza in caso costi di più).

In alternativa, potete cambiare assicurazione prima della scadenza se avete stipulato un'assicurazione auto temporanea, come vedremo nel capitolo dedicato.

Infine c'è un'altra scappatoia che al limite vi potrebbe permettere di cambiare assicurazione prima della scadenza: il diritto di ripensamento, ovvero la facoltà da parte di un'acquirente di ricevere il rimborso del costo sostenuto per l'acquisto di un bene a fronte della restituzione dello stesso entro 14 giorni dall'acquisto.

Questa normativa vale anche per la responsabilità civile, quindi entro 14 giorni dalla stipula della nuova polizza (se effettuata per telefono o online) potete cambiare idea e annullare l'acquisto, il che vi consente di cambiare assicurazione prima della scadenza senza pagare penali.

Alla scadenza

Se recedere dal contratto e cambiare assicurazione prima della scadenza è un po' problematico, cambiare assicurazione alla scadenza è estremamente semplice.

Ricapitoliamo cosa succede. Voi avete l'obbligo, a parte casi particolari, di restare con la vostra compagnia assicurativa per un anno, alla scadenza del quale potete cambiare.

È possibile, anzi consigliabile, sottoscrivere la nuova polizza prima della scadenza della polizza attuale, in modo che parta subito dopo la sua scadenza. In ogni caso, in caso di assicurazione scaduta avete ulteriori quindici giorni di tempo di validità per sottoscrivere una nuova polizza, al termine dei quali non sarà possibile beneficiare della protezione offerta dalla responsabilità civile e il veicolo non potrà circolare. Questo non vi impedisce comunque di sottoscrivere una nuova polizza assicurativa.

Quando si sta avvicinando la scadenza di una polizza, accadono però alcuni eventi che è opportuno tenere in considerazione. A sessanta giorni dalla scadenza inizia quello che viene chiamato "periodo di osservazione", durante il quale la compagnia assicurativa verifica la presenza di eventuali incidenti con colpa e attribuisce la classe di merito da riportare sull'Attestato di rischio.

E che varrà per l'anno successivo o per la nuova polizza.

Il periodo di osservazione corrisponde infatti ai primi 10 mesi della polizza (più i due precedenti), durante il quale viene calcolata la Classe di merito universale (CU).

Entro 30 giorni dalla scadenza della polizza l'Attestato di rischio deve essere aggiornato, e a questo punto la vostra compagnia vi invierà un promemoria per il rinnovo, ovviamente con il nuovo Attestato di rischio e il preventivo calcolato di conseguenza.

È durante questi trenta giorni, o al limite entro i 15 giorni successivi alla scadenza della polizza, che si può cercare un'altra compagnia in caso si voglia cambiare (alcune compagnie consentono di farlo anche entro durante il periodo di osservazione, quindi entro 60 giorni). A questo punto si può sottoscrivere il contratto con il nuovo attestato di rischio, e l'assicurazione partirà il giorno dopo la scadenza di quella attuale.

Questo è possibile perché, come dicevamo nel capitolo precedente, non siete vincolati al preventivo della compagnia attuale, e siete liberi di scegliere liberamente se rinnovarlo o meno.

Senza disdetta

Come abbiamo anticipato poche righe sopra, da dicembre 2013 non esiste più il tacito rinnovo, il che significa che non avete l'obbligo di preavviso o disdetta alla vostra attuale compagnia assicurativa.

Quindi quando la vostra compagnia attuale vi invierà un preventivo per il rinnovo entro 30 giorni dalla scadenza con il nuovo Attestato di rischio, non siete vincolati ad accettarlo, e potete stipulare una nuova polizza con un'altra compagnia senza doverlo comunicare all'attuale.

Ricordiamo inoltre che dal 29 agosto 2017 il divieto di tacito rinnovo è stato esteso anche alle coperture aggiuntive come furto e incendio, kasko, assistenza stradale, infortuni al conducente e altre. Questo significa che anche in questo caso non avete l'obbligo di comunicazione alla compagnia e potete cambiare al termine della scadenza.

Dopo 6 mesi

Se vi state chiedendo se sia possibile cambiare assicurazione dopo sei mesi, sappiate che valgono gli stessi discorsi fatti nel primo capitolo, quindi non si può fare, pena il fatto di dover pagare una penale.

Ci sono comunque delle eccezioni a questa regola. Prima di tutto nel caso di vendita dell'auto, rottamazione, furto, esportazione all'estero o conto vendita (oltre al decesso del contraente), al che dovrete inviare la documentazione che certifichi l'alienazione e avrete diritto al rimborso della quota di premio non ancora goduta.

Oppure nel caso si sia stipulata una polizza temporanea: alcune compagnie infatti consentono di stipulare polizze che valgono non un anno, ma anche meno, come per esempio sei mesi o, come BeRebel, anche mensile.

In questo caso potete cambiare assicurazione dopo sei mesi dalla stipula della polizza, ma tenete presente che non vale se avete stipulato un'assicurazione annuale con rateizzazione del premio. In questo caso siete vincolati a restare con la compagnia fino alla scadenza del contratto.

Dopo un incidente