Come calcolare il pedaggio autostradale, sia online che con le app

Prima di capire come calcolare il pedaggio autostradale , però, non scordatevi di andare a dare un'occhiata al nostro approfondimento su come verificare un mancato pagamento in autostrada .

Ma come fare? Andiamo a scoprire cosa dice la legge per sapere come calcolarlo , oltre a vedere come farlo in maniera pratica più velocemente online sui siti dei gestori o pagine Web apposite, o anche da app .

Con il continuo aumento dei pedaggi , diventa più importante che mai sapere come calcolare il pedaggio autostradale , in modo da pianificare in anticipo un viaggio ed eventualmente impostare il tragitto più conveniente.

Indice

Come viene calcolato il costo del pedaggio autostradale

Autostrade per l'Italia, ad esempio offre una comoda tabella che consente di identificare le tariffe unitarie a seconda del tratto e della classe. Queste tariffe, in vigore dal 1° gennaio 2021 , sono già comprensive di IVA al 22%, quindi bisogna solo moltiplicarle per i chilometri da percorrere (purtroppo nel 2024 le tariffe si sono adeguate all'inflazione, ma Autostrade per l'Italia non le ha ancora aggiornate, quindi prendete questa tabella semplicemente come un riferimento per mostrare le differenze tra tratta di montagna e di pianura).

Per veicoli con più di due assi, la discriminante diventa invece il numero di assi . Abbiamo quindi i veicoli a 3 assi , come i veicoli con rimorchio (una roulotte monoasse o un trailer), i pullman, i camion o i tir con sola motrice. Successivamente, passiamo ai veicoli a 4 assi , ovvero veicoli che rimorchiano roulotte a doppio asse , oppure i tir con rimorchio a doppio asse.

Per quanto riguarda la tariffa unitaria , il tipo di veicolo è definito tra 5 classi , che vengono determinate sulla base di elementi fisicamente misurabili, come, per i veicoli a due assi , la sagoma (l'altezza del veicolo sulla perpendicolare dell'asse anteriore) e per i veicoli a più assi, il numero di assi.

Ma come calcolare in anticipo il pedaggio? Il sistema è piuttosto semplice: bisogna moltiplicare una tariffa unitaria (dipendente dal tipo di veicolo, dalle caratteristiche della tratta e dal gestore della tratta), per i chilometri percorsi, aggiungendo poi l'IVA al 22% e applicando l'arrotondamento per eccesso o per difetto.

Il secondo caso, oggetto di questa guida, è invece più complesso, perché il sistema registrerà il nostro ingresso in autostrada (automaticamente se usiamo un sistema di telepedaggio come il Telepass o manualmente se ritiriamo il biglietto) e all'uscita calcolerà quanto dovuto (ancora, o tramite il telepedaggio o grazie al biglietto che abbiamo ritirato).

Nel primo caso non c'è molto da dire: non bisogna ritirare il biglietto e si paga semplicemente quanto stabilito dal gestore, indipendentemente dal tratto di strada percorso dall'utente.

Soprattutto in caso di lunghi viaggi , è meglio preparasi in anticipo e determinare il costo dei pedaggi onde evitare spiacevoli sorprese, e magari cambiare itinerario per cercare la soluzione più economica.

Come tutti sapranno, il pedaggio è una tassa dovuta al gestore di una tratta stradale , come previsto dall'Art.

Come abbiamo visto non si tratta di un calcolo semplice, e spesso e volentieri non è neanche immediato risalire alle tariffe unitarie dei vari gestori autostradali.

Questa regola vale per tutti i gestori, a parte la Tangenziale di Napoli dove, per le caratteristiche della tratta, l'arrotondamento è effettuato ai 5 centesimi di euro.

L'arrotondamento è disciplinato dal Decreto Interministeriale n. 10440/28/133 del 12 novembre 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e prevede che se il costo del pedaggio presenta una cifra finale inferiore ai 5 centesimi di euro, allora avviene per difetto. Quindi se dovessimo pagare 5,03 euro, il costo sarà di 5 euro. Se invece la cifra finale è uguale o superiore ai 5 centesimi , avviene per eccesso, se dovessimo pagare 4,96 euro, il costo sarà nuovamente di 5 euro.

In caso poi di percorsi che comprendano più società autostradali, è necessario calcolare separatamente i chilometri e le tariffe unitarie di ognuna, per poi sommarli.

Come calcolare il pedaggio autostradale online

Come abbiamo anticipato, lo strumento è inoltre in grado di calcolare anche i pedaggi per le tratte di gestori diversi , e come vedete nell'esempio qui sotto compie lo stesso processo che abbiamo spiegato nel capitolo precedente, ovvero calcola il costo della singola tratta e poi lo somma per ottenere il pedaggio totale.

Ora per calcolare il pedaggio autostradale cliccate sul pulsante Calcola e sulla sinistra si aprirà una finestra su cui verranno mostrati il costo totale del pedaggio per il tipo di veicolo selezionato, i chilometri totali e in basso i pedaggi parziali del percorso, con le uscite relative.

Tutto quello che dovete fare è recarvi sulla pagina del servizio , dove vedrete in alto a sinistra sulla mappa due campi vuoti. Inserire sinistra il casello di ingresso in autostrada (basta digitare il nome di una città o di una località e selezionare la voce corretta tra quelle che vi verranno mostrate), poi inserite allo stesso modo quello di uscita .

Se state cercando un modo per calcolare il pedaggio autostradale , il modo più semplice per farlo è online attraverso un sito. Uno dei più popolari è quello di Autostrade per l'Italia , che consente di calcolare il costo del pedaggio non solo per le proprie tratte, ma anche per quelle gestite da altri gestori.

Volendo potete impostare anche alcune scelte per quanto riguarda il carburante, il traffico, il percorso e altro (come evitare i pedaggi o i bollini), poi cliccate su Cerca.

Adesso scegliete il mezzo (non potete utilizzare questo strumento per veicoli di classe B o superiori, ma potete indicare se utilizzate una roulotte.

In alternativa, potete utilizzare i siti di alcune soluzioni per organizzare i viaggi.è uno dei più completi. Andate sul sito del servizio , poi in alto a sinistra inserite il punto diin quello in basso quello di, eventualmente inserendo gli indirizzi di vostro interesse e selezionandoli dall'elenco.

Il sito della BreBeMi A35 è ancora più semplice: inserite il casello di entrata, poi quello di uscita (solo in A35) e cliccate su Calcola: vi verranno mostrati i costi per la tratta di ogni classe.

Per esempio, l'Autostrada del Brennero ha una soluzione molto semplice. Per usarla, andate a questo indirizzo e specificate la classe del veicolo , per poi scegliere il casello di entrata e quello di uscita e cliccare su Calcola il pedaggio . Purtroppo lo strumento funziona solo all'interno delle tratte del gestore.

Anche altri gestori di autostrade offrono uno strumento per il calcolo del pedaggio. A questo indirizzo potete trovare l'elenco completo dei gestori operanti sul territorio italiano, con i siti e i contatti. Da lì potete trovare gli strumenti per calcolare il costo del viaggio.

Se cliccate sul pulsante Info, sulla sinistra sopra la finestra, vi verranno mostrati i tempi di percorrenza e le indicazioni da seguire, mentre nella mappa al centro non solo potrete vedere l'itinerario scelto e la posizione dei caselli (un'icona con un'auto sotto una sbarra che si solleva), ma anche, volendo, la posizione delle aree di servizio , delle webcam, degli altri caselli e, di fianco, lo stato della viabilità in tempo reale.

Sulla mappa vi verranno mostrati i percorsi più adeguati in base alle vostre selezioni e sotto troverete le schede informative relative a ognuno di essi. In questi troverete la durata del viaggio, la lunghezza in chilometri, il costo, con indicato quello relativo ai pedaggi, e i kg di CO2 emessi. Se cliccate sul pulsante Costo dettagliato , potrete accedere a ulteriori informazioni, e cliccando su Vedi l'itinerario economico visualizzare il tragitto, tra quelli proposti, più economico.

Come si calcola il pedaggio con le app

Siete in viaggio e vi trovate meglio a pianificare un tragitto e i suoi costi da app? In questo caso potete utilizzare una serie di soluzioni estremamente comode.

La prima che vi proponiamo è ViaMichelin, l'app per Android e iOS dell'omonimo sito che abbiamo descritto nel capitolo precedente, in grado di fornirvi le stesse informazioni del portale.

Per usarla, avviatela dopo averla scaricata e scegliete come gestire la condivisione dei dati. Successivamente, potete evitare di accedere con il vostro account toccando Annullare in alto a destra e consentite l'accesso alla posizione mentre usate l'app. In alto inserite una destinazione, per poi selezionarla dall'elenco, in basso toccate Opzioni e impostate le vostre scelte relative al veicolo e al tragitto.

Se volete usare come luogo di partenza la vostra posizione attuale, non toccate niente, in alternativa toccate in alto Luogo attuale di fianco all'icona verde A e inserite la posizione di partenza, per poi toccare Confermare.

Ora vi verranno indicati alcuni tragitti per andare al luogo di destinazione scelto. In basso potete selezionarne uno, poi scorrete la finestra bianca verso l'alto e potrete vedere tutti i dati relativi al tragitto, tra cui il costo stimato, dove potrete vedere il costo totale dei pedaggi autostradali.