Codice della Strada: restrizioni per neopatentati, assicurazione per i monopattini in arrivo

Si prospettano una serie di novità importanti per tutti coloro che guidano in Italia. Il Governo, anche in base agli obiettivi che si era dato al suo insediamento, sta per introdurre un aggiornamento del Codice della Strada.

Il Codice della Strada consiste nell'insieme di norme che regolano la circolazione su tutte le strade italiane e prevede specifiche leggi che riguardano i neopatentati. E proprio riguardo ai neopatentati stanno arrivando delle novità importanti.