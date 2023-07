Citycar elettriche: l’elenco completo (con i prezzi)

Le citycar sono molto apprezzate da chi cerca un'auto elettrica: basta dare un'occhiata alla classifica delle immatricolazioni in Italia di vetture EV relativa ai primi sei mesi del 2023 per trovare quattro "segmento A" nella "top ten".

La più apprezzata tra le "cittadine" è la Fiat Nuova 500 - nelle varianti berlina e Cabrio - ma non vanno sottovalutati modelli come la Renault Twingo E-Tech Electric e la low-cost Dacia Spring.

Di seguito troverete l'elenco completo di tutte le citycar in commercio in Italia (con i prezzi). La lista è composta soprattutto da vetture italiane, anche se non mancano proposte di altre nazioni.