La cinese Byd insidia Tesla e si candida al trono dell'elettrico

Siamo abituati a considerare Tesla come un punto di riferimento nel segmento delle auto elettriche (se siete interessati vi ricordiamo anche quali sono le auto elettriche più economiche per ogni brand), visto che l'azienda di Elon Musk ha da sempre focalizzato tutti i suoi sforzi e risorse proprio in questo segmento di mercato.

Questo è confermato dai numeri, per i quali Tesla risulta ancora il principale produttore di auto elettriche vendute nel mondo. Questo scenario però non è destinato a durare per sempre, soprattutto perché vi sono tanti rivali che puntano a scardinare il dominio di Tesla. E tra questi troviamo un'azienda cinese particolarmente vicina a Tesla in termini di mercato.