In Cina stanno mettendo a punto un motore che va ad ammoniaca

Ora, invece, GAC - che detiene il marchio Aion che ha raggiunto il 3° posto nella classifica delle auto elettriche più vendute in Cina a maggio – è riuscita ad implementare questo nuovo tipo di motore. Le difficoltà, tuttavia, non sono mancate. Ad esempio, Qi Hongzhong , del centro di ricerca e sviluppo GAC, ha chiarito che uno dei punti dolenti dell'ammoniaca è stata la sua difficoltà di bruciare rapidamente. La difficile infiammabilità dell'ammoniaca, dunque, è stata superata tramite l'utilizzo di una piccola quantità di combustile.

Le premesse, quindi, sembrano tutte positive, eppure non mancano le perplessità.

Ad esempio non sarà semplice gestire l'ammoniaca in sicurezza e, inoltre, mancano infrastrutture per il rifornimento. Tra l'altro, tante case automobilistiche stanno concentrando i propri sforzi sulle auto elettriche a batteria. Altri tipi di tecnologia, come ad esempio quella delle fuel cell a idrogeno, stanno suscitando poco interesse. Insomma, il Gruppo cinese GAC ha messo a punto un progetto davvero ambizioso, tuttavia non sarà affatto semplice farlo decollare.