ChatGPT sbarca anche sulle Mercedes: il vostro nuovo compagno di viaggio?

Annoiati da lunghi viaggi o interminabili code? ChatGPT potrebbe essere la soluzione secondo Mercedes, che ha avviato negli Stati Uniti una fase di test per introdurre il popolare chatbot (ecco come scaricarlo) nei suoi veicoli.

Secondo la casa di Stoccarda, l'assistente vocale aiuterà gli utenti rispondendo a dettagli sulla destinazione, suggerendo una nuova ricetta per la cena o rispondendo a una domanda complessa, il tutto tenendo le mani sul volante e gli occhi sulla strada.

Mercedes afferma che inoltre la funzione dovrebbe consentire ai conducenti di interagire con il sistema MBUX usando un "formato di dialogo più naturale", il che consentirà di non doversi ricordare frasi specifiche per attivare determinate funzioni.

Mercedes afferma che il chatbot è stato implementato grazie a una collaborazione con Microsoft attraverso la piattaforma Azure nel pieno rispetto della privacy. In ogni caso, tutti i dati dei comandi vocali raccolti verranno archiviati nel Mercedes-Benz Intelligent Cloud, dove saranno resi anonimi e analizzati.

Se siete invece preoccupati sui rischi dell'IA, Mercedes rassicura che un "approccio responsabile alle soluzioni di intelligenza artificiale generazionale è la massima priorità di Mercedes-Benz".

A questo punto ci si potrebbe chiedere perché dover conversare con un chatbot mentre si guida, se non per informazioni strettamente legate alla destinazione o agli avvisi di sicurezza. In fondo, è una distrazione ulteriore, e potrebbe quasi apparire una mossa per salire sul treno di ChatGPT, che a questo punto sembra irrinunciabile qualsiasi cosa si stia facendo.

Comunque la si pensi, il programma beta sarà disponibile per oltre 900.000 veicoli negli Stati Uniti dotati del sistema di infotainment MBUX della casa di Stoccarda. Come attivarlo? Ovviamente tramite un comando vocale, tutto quello che gli interessati dovranno fare sarà dire "Ehi Mercedes, voglio unirmi al programma beta".