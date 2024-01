Al CES c'è un camper elettrico che diventa una casa: il futuro secondo Pininfarina

Durante gli ultimi giorni abbiamo vissuto e seguito da vicino il CES di Las Vegas, la popolare fiera tecnologica che attrae molte attenzioni per le tante innovazioni che ospita. E tra queste troviamo anche alcune soluzioni per i veicoli elettrici. Le immagini che trovate in galleria mostrano un veicolo sicuramente particolare. Quello che vedete si chiama eTH, che sta per Electric Transformer House, realizzato in collaborazione tra Pininfarina, storica realtà di eccellenza italiana nel design automobilistico e non, e AC Future.

Si tratta, come è semplice intuire dal nome, di un veicolo elettrico. Nello specifico, si tratta di un camper elettrico che è in gradi di trasformarsi in una casa. E non stiamo esagerando. Il video che trovate proprio qui sotto mostra come eTH sia in grado di espandersi letteralmente, e passare dall'essere un camper a forma di parallelepipedo in un appartamento di 37 metri quadrati. Non enorme, ma anche più grande di tante soluzioni che possiamo trovare nelle affollate capitali europee.