Cos’è il cavo di ricarica Mode 3?

Cavo di ricarica Mode 3: un termine, sconosciuto ai più, che compare spesso quando si parla di auto elettriche.

Di seguito troverete tutto quello che c'è da sapere sul cavo di ricarica Mode 3: cos'è e in che modo semplifica le procedure di "rifornimento".

A cosa serve il cavo di ricarica Mode 3?

A velocizzare la ricarica domestica ma può anche essere usato presso le colonnine pubbliche.

Quanto è lungo un cavo Mode 3?

Generalmente cinque metri, per esigenze particolari ci sono anche da 8 o 10 metri.

Quanta potenza di carica supporta?

Fino a 22 kW in corrente alternata.

Quali sono le differenze con il cavo Mode 2?

Il cavo Mode 2 è quello che si utilizza in casa per collegare l'auto elettrica alla presa tradizionale, il Mode 3 è quello collegato alla wallbox.

Cos'è una wallbox?

Una stazione di ricarica fissa che fornisce una potenza significativamente maggiore rispetto a una presa domestica (fino a 22 kW anziché 2,3 kW).

Come si utilizza il cavo Mode 3 nelle colonnine di ricarica pubbliche?

Per caricare un'auto elettrica presso le colonnine di ricarica pubbliche ci vuole un cavo Mode 3 con due spine tipo 2, chiamate anche spine Mennekes.

Che differenza c'è tra una spina tipo 2 e una tipo 1?

La spina tipo 2 può essere bloccata sia sulla stazione sia sulla vettura: è sufficiente bloccare le porte dell'auto. In questo modo è possibile allontanarsi dalla vettura durante la ricarica in quanto le spine sono stabilmente vincolate al veicolo.