Cavi di ricarica monofase e trifase: quali usare per ricaricare l'auto

Purtroppo (o per fortuna), infatti, la rivoluzione in corso nella mobilità comporta non solo un cambiamento delle nostre vite, ma ci obbliga anche ad apprendere dei concetti che prima relegavamo agli specialisti, come appunto quelli legati all'elettricità.

Quando si sceglie un cavo di ricarica per un' auto elettrica , ci vengono presentati termini e numeri non certo vicini al nostro sentire comune, come per esempio se scegliere tra cavi di ricarica monofase e trifase .

Cosa significa monofase

Ma che c'entra con questo monofase? Ci stiamo arrivando. La corrente può essere trasmessa attraverso un cavo o muovendo tutti gli elettroni nella stessa direzione, e allora si parla di corrente continua , o muovendo gli elettroni in direzioni continuativamente invertite nel tempo, con un'alternanza a frequenza fissa e una variazione progressiva secondo un andamento sinusoidale (ovvero l'inversione non avviene bruscamente). In questo caso si parla di corrente alternata .

Ma le correnti non sono tutte uguali, perché possono essere a tensione (l'energia usata per "spingere" la corrente lungo il cavo) e velocità diverse. La tensione è misurata in volt e la corrente in ampere, e il loro prodotto (la quantità di corrente a una determinata tensione) ci dà la potenza, ovvero la massima capacità supportata dal sistema, misurata in watt.

Corrente alternata, in verde, e continua, in rosso. Fonte: Wikipedia

Quindi un cavo monofase consente di far passare meno elettricità ed è adatto ai piccoli elettrodomestici. In Italia, storicamente le case hanno una connessione monofase con contatore limitato a 3 kW, ma non è l'unica soluzione. Per potenze superiori avremo bisogno di un sistema diverso, ovvero formato da tre cavi: il trifase.

In una connessione monofase, la tensione parte da 230 V e con una frequenza tipicamente 50 Hz o 60 Hz (la frequenza di inversione della corrente). Poiché la tensione in una connessione monofase aumenta e diminuisce costantemente, la potenza costante non viene erogata al carico.

Questa distribuzione avviene solo in corrente alternata utilizzando un sistema in cui tutte le tensioni dell'alimentazione variano all'unisono, e, come si può intuire, in genere viene usata per un fabbisogno di elettricità basso perché trasporta poca corrente.

Per fornirgliela, i telefoni hanno i caricatori, che convertono ("raddrizzano") la corrente, mentre le auto elettriche hanno un " caricatore di bordo " che fa la stessa cosa. Oppure si utilizzano colonnine apposite (quelle rapide e ultra rapide) che la convertono prima di fornirgliela, in modo da poterle caricare a potenze più elevate e quindi velocemente.

Cosa significa trifase

Essendo una corrente alternata, ognuno ha un andamento sinusoidale e di uguale frequenza, ma sfasato di 120° rispetto agli altri, il che significa che in ogni filo la corrente può raggiungere la tensione massima e viene separata da un terzo del tempo completato in un ciclo. Quindi la tensione di un collegamento di alimentazione trifase non scende mai a zero (immagine sotto).

L'alimentazione a corrente alternata , in cui la corrente cambia direzione secondo una variazione progressiva ad andamento sinusoidale, può essere classificata in monofase (1 fase) e trifase (3 fasi). In generale, viene utilizzata un'alimentazione monofase quando il fabbisogno di elettricità è basso, mentre per fabbisogni più importanti si passa al sistema trifase.

Cavi di ricarica monofase e trifase

Con la connessione monofase, il caricabatterie può fornire una potenza massima di 3,7 kW o 7,4 kW (16 o 32 A), mentre, se guardiamo il punto di vista dell'auto, lì è il caricatore di bordo a comandare, ovvero è lui che "decide" quanta potenza ricevere, e in questo caso bisogna vedere a quanto può arrivare. Oggigiorno, gran parte delle auto elettriche arrivano a 11 kW , ma quelle più economiche si fermano a 7,4 kW , il che significa che il cavo di cui avrete bisogno sarà da 7,4 kW in monofase e 32 A.

Questo discorso è solo se dovete comprare un cavo, perché in generale le auto vengono fornite con quello adatto alle vostre esigenze. C'è un altro punto da chiarire. Come per i caricatori, anche per i cavi la potenza espressa è quella massima. Quindi vuol dire che un cavo a 7,4 kW monofase accetta fino a quella potenza. Se comprate un cavo da 11 kW, ma la vostra auto ha un caricatore a 7,4 kW non vuol dire che non funzionerà, ma che avrete speso per qualcosa che non utilizzerete.

In caso di una connessione trifase, il punto di ricarica è in grado di fornire 11 kW o 22 kW. Molte case moderne ed edifici per uffici fino a dieci anni sono già dotati di una connessione trifase come standard, mentre molte case hanno una connessione trifase installata successivamente, e potreste averlo dovuto fare per installare un piano cottura a induzione.

Quindi se ho un sistema trifase in casa di che cavo ho bisogno? La corrente alternata trifase può essere a 11 kW e 16 A o 22 kW a 32 A.

Questo vuol dire che il cavo di cui avremo bisogno dovrà essere uno di questi due tipi, ma (anzi, MA), come abbiamo detto è l'auto a "decidere". Ovvero, se voi in casa avete un sistema trifase a 22 kW, ma prendete una Dacia Spring che accetta al massimo 7,4 kW, non vi servirà a niente prendere un cavo trifase da 22 kW. Così come non vi servirà a niente prendere un wallbox di tale potenza.