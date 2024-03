La casa automobilistica cinese XPeng pronta al debutto in Germania

XPeng Motors, casa automobilistica cinese di auto elettriche, a partire da maggio debutterà su alcuni mercati europei, tra cui quello della Germania. In particolare, saranno due le auto in rampa di lancio, tra cui la berlina P7, che fu lanciata in Norvegia nell'estate 2021. Ad affiancare quest'ultima ci sarà il SUV G9, che sarà disponibile in tre allestimenti: un modello standard a trazione posteriore per 57.600 euro, una versione a lungo raggio a trazione posteriore per 61.600 euro ed un modello a trazione posteriore a partire da 69.600 euro.

Anche la berlina P7, che nel 2023 ha beneficiato di un aggiornamento, visto un aggiornamento del 2023, sarà lanciata in tre allestimenti diversi: un EV a lungo raggio a trazione posteriore per 49.600 euro, una versione ad alte prestazioni di guida AWD per 58.600 euro e l'AWD Wing Edition, a partire da 69.600 euro.