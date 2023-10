Per usare CarPlay su una Tesla ora non è necessario essere super nerd. Solo un po'

Da tempo i proprietari di Tesla chiedono a gran voce di aggiungere il supporto a CarPlay sui loro veicoli, ma l'azienda si è sempre rifiutata di farlo.

Da più di due anni, però, Michał Gapiński ha sviluppato insieme alla sua comunità di supporto un progetto open source che ora consente di avverare il vostro sogno in maniera tutto sommato accettabile.

Tesla Android, questo il suo nome, utilizza un Raspberry Pi su cui è montata una build personalizzata di Android e che trasmette un rete Wi-Fi a cui si connette la Tesla. Questo consente di eseguire sulla dashboard Android, Android Auto e persino CarPlay grazie a un modulo dedicato, senza rinunciare alle funzionalità del veicolo o invalidare la garanzia. E c'è anche il supporto al GPS del veicolo tramite browser, che consente di eseguire la versione Android di Waze direttamente sul display della Tesla.

In passato però non solo era piuttosto complicato installarlo, perché richiedeva una cerca competenza tecnica, seppur a costo zero.

C'era bisogno di un Raspberry Pi 4 e di qualche modulo per farlo funzionare. Inoltre, anche le prestazioni del display virtuale (quello che viene proiettato sulla dashboard del veicolo) non erano entusiasmanti.

Ora con l'ultimo aggiornamento, le prestazioni sono nettamente migliorate (guardate il video del post su X per apprezzarne la fluidità), e soprattutto per chi vuole una soluzione plug and play è ora in vendita il modulo completo, con adattatore CarPlay e modem LTE e antenne. Lo collegate e siete pronti a usarlo!