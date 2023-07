Questo non è un semplice adattatore wireless per Android Auto e CarPlay

La comodità di connettere in modalità wireless Android Auto e CarPlay all'auto è impareggiabile, e sul mercato ci sono alternative molto valide come AAWireless, Motorola MA1 (per Android Auto) e Ottocast U2-X (per Android Auto e CarPlay).

Ma Carluex Pro+, uno degli ultimi arrivati in questo agguerrito settore, offre qualcosa di diverso. Il dispositivo infatti non solo è in grado di collegarsi a un sistema di infotainment compatibile con CarPlay e consentire il collegamento al telefono in modalità wireless sia per Android Auto che per CarPlay, ma addirittura trasforma lo stesso schermo dell'auto in un tablet Android, come se fosse un'unità indipendente.