Inventate nel 1996, le calze da neve hanno una lunga storia, e sicuramente ne avrete sentito parlare (pensate che in Francia sono autorizzate da più di dieci anni), ma solo da pochi mesi anche gli automobilisti italiani possono utilizzarle. Scopriamo tutti i dettagli, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su quali sono gli oggetti obbligatori da tenere in auto .

Da febbraio 2023 però, in ritardo rispetto ad altri Paesi, europei e non, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finalmente dato il via anche all'utilizzo di un altro dispositivo: vediamo cosa sono e come funzionano le calze da neve .

Come tutti sapranno, per circolare su certe strade in Italia tra il 15 novembre e il 15 aprile è obbligatorio dotarsi di opportuni mezzi antisdrucciodevoli da montare all'occorrenza (come le catene da neve ), o di essere dotati di pneumatici invernali / All season idonei.

Cosa sono le calze da neve

Le calze da neve state inventate nel 1996 dal norvegese Bård Løtveit a cui, stando ai suoi racconti, l'idea è venuta in mente dopo essere stato assunto dal suocero nella sua società di ricostruzione di pneumatici per auto e camion. Løtveit cercava un modo semplice e conveniente per migliorare l'attrito, e da qui sono nate le attuali calze.

Inoltre le calze da neve non rovinano le gomme e producono meno vibrazioni, a patto di non superare i 50 km/h e di non guidare su tratti non innevati, in quanto a contatto con l'asfalto si rovinano molto facilmente.

Come vedremo nel capitolo dedicato , le calze da neve sono simili alle catene, in quanto devono essere montate in caso di necessità, ma visto il loro ridotto spessore, in quanto sono costituite di tessuto, sono più semplici da montare in alcune vetture con poco spazio tra pneumatico e passaruota.

Come le catene sono obbligatorie a bordo se si circola tra il 15 novembre e il 15 aprile su determinate strade italiane opportunamente segnalate, e devono essere montate sulle ruote motrici dell'auto in caso di necessità per migliorare l'aderenza su strade ghiacciate o innevate.

Le calze da neve sono dispositivi antisdrucciolo come le catene da neve, progettate per offrire una migliore trazione su superfici scivolose come neve o ghiaccio , ma a differenza di queste sono in poliestere, nylon e altre fibre sintetiche.

In altri Paesi, come Germania, Ungheria, Romania, Croazia e Albania, la normativa non è così chiara (in Germania non c'è una normativa per le catene da neve), ma sono comunque accettate.

L'Italia è stato uno degli ultimi Paesi a normalizzare l'uso di questo dispositivo, se pensiamo che in Francia sono legali dal 2012, così come in Spagna, Repubblica Ceca, Slovenia Stati Uniti, Canada e altri Paesi, mentre in Svizzera lo sono dal 2020.

Ma la legge era ancora indietro, in quanto nonostante la presenza di uno standard certificato non era stata introdotta la normativa che lo seguisse. A febbraio 2023 finalmente si è risolta questa situazione con il decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che non solo recepisce la norma UNI 16662-1, ma retroattivamente autorizza anche l'uso dei dispositivi omologati secondo le norme austriache ÖNORM V5117-2021 e ÖNORM V5121-2021 e, fino al 31 dicembre 2024, anche i dispositivi conformi alla norma UNI 11313:2010.

Il Ministero dei Trasporti però dice no, in quanto non presentano la stessa omologazione delle catene da neve (V5117), che sono in metallo.

In Italia la prima azienda a richiederne l'approvazione è stata l'austriaca Autosock nel 2012, forte dell'ok nel suo Paese con la norma V5121 che le equiparava alle catene (anche se in tessuto) e della regola europea 765/2008 che prevede il mutuo riconoscimento delle omologazioni dei Paesi europei.

Quali sono le calze da neve omologate

Ma quali sono le calze da neve omologate? Come abbiamo visto nel precedente capitolo, le catene da neve omologate devono seguire la normativa UNI EN 16662-1:2020 , che prevede una serie di regole non solo per l'acquisto ma anche per l'utilizzo.

Qui sotto potete vedere qualche suggerimento di acquisto, a partire dalle più economiche per arrivare alle migliori per materiali e compatibilità.

Quando comprate le calze da neve dovete inoltre controllare le dimensioni delle ruote dal libretto dell'auto, proprio come fareste per le catene o per gli pneumatici.

Quanto costano le calze da neve

In generale, è sconsigliato prendere calze da neve troppo economiche , sia per una questione di omologazione che per l'aspetto dei materiali.

Come funzionano le calze da neve

Ora fate avanzare leggermente l'auto per fissarle anche in quella inferiore seguendo la stessa procedura. Una volta montate, potete partire ma controllate sempre che tutto sia a posto fermandovi dopo aver percorso un breve tratto a bassa velocità (circa 100 metri).

Prima di tutto, assicuratevi di aver preso le calze da neve corrette e di montarle sulle ruote di trazione. Successivamente, inseritele nella parte superiore dello pneumatico e controllate che sia fissata alla parte interna del passaruota per non rischiare che si sfili durante la marcia.

Montare le calze da neve è estremamente semplice e come abbiamo anticipato nel primo capitolo possono essere montate anche su auto non "catenabili" ovvero su cui non possono essere montate le catene da neve per mancanza di spazio tra passaruota e ruota.

Vediamo come funzionano, come montarle, quando usarle e a che velocità si può andare con questi dispositivi montati.

Come abbiamo anticipato nei precedenti capitoli, le calze da neve sono dispositivi supplementari di aderenza in materiale sintetico per aumentare la trazione in caso di neve.

Tutto qui: come vedete sono molto più semplici da installare delle catene. L'unica accortezza è verificare che siano installate correttamente in modo da poter migliorare effettivamente l'aderenza sia in frenata o salita che in curva.

Quando si usano le calze da neve

Ma quando si usano le calze da neve? Le calze da neve sono un po' come le catene, ma più delicate. Questo significa che non devono essere lasciate sempre montate, ma solo all'occorrenza, in presenza di neve sulla strada.

In questo caso comunque non possono essere usate a velocità superiori ai 50 km/h, come le catene da neve, e come le catene da neve non possono essere usate sull'asfalto pulito o comunque non completamente coperto da neve (per entrambe è prevista una sanzione amministrativa in caso di infrazione a queste due regole).

Anzi, in questo caso la situazione è ancora peggiore in quanto le calze rischiano di rovinarsi irreparabilmente a contatto con il manto stradale (particolare da tenere presente in caso sul tragitto si debbano affrontare gallerie).

In ogni caso è sempre bene considerare il fatto che le calze, come le catene da neve, non sono paragonabili per prestazioni e sicurezza, oltre che durata, agli pneumatici invernali. Quindi se dovete guidare per lunghi tratti sulla neve, oltre che con ghiaccio e in caso di nevicate abbondanti, questa rimane la soluzione adeguata e più sicura.

A che velocità si può andare con le calze da neve

Come abbiamo visto nel capitoletto precedente, con le calze da neve non si possono superare i 50 km/h esattamente come con le catene da neve.

In caso di infrazione, si rischia una sanzione amministrativa, e lo stesso se si dovessero utilizzare in situazioni con il manto stradale pulito da neve.