Calano le vendite di Tesla: mai così male dal 2020

Tesla sta fronteggiando un momento di crisi: le vendite delle auto elettriche dell'azienda nel primo trimestre del 2024 sono diminuite.

A testimoniarlo è Bloomberg, che ha riportato i dati del calo: Tesla ha venduto 386.810 veicoli nei primi tre mesi del 2024, quasi 100.000 in meno rispetto all'ultimo trimestre del 2023. Questo è un dato piuttosto allarmante, perché per la prima volta dal terzo trimestre del 2022 l'azienda americana vende meno di 400.000 auto in un trimestre.

Inoltre, se si considera la variazione rispetto all'anno precedente, le vendite sono calate del 8,5% rispetto al primo trimestre del 2023, in cui ammontavano a 422.875 auto.