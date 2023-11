Cadillac Optiq, una nuova rivale per la Tesla Model Y?

Di seguito troverete tutte le nostre ipotesi sulla nuova Cadillac Optiq , quarto modello a emissioni zero del marchio americano dopo Celestiq , Lyriq e Escalade IQ.

La Cadillac Optiq , probabile rivale della Tesla Model Y , è un'auto di cui sappiamo spaventosamente poco. Tre le uniche certezze: sarà una SUV , sarà costruita in Cina a Wuhan e sarà l'auto elettrica più economica della Casa statunitense.

Cadillac Optiq: le dimensioni

La Cadillac non ha ancora comunicato ufficialmente le dimensioni della Optiq ma qualcosa è trapelato dai documenti depositati presso il Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione cinese.

Dovrebbe essere una SUV media come una Tesla Model Y lunga 4,82 metri, larga 1,91 metri (come una BYD Han) e alta 1,64 metri (come una Lexus NX).