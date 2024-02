Ecco Yuan UP, la nuova auto elettrica di BYD pensata per i giovani

La vettura, protagonista di un'anticipazione appena una settimana fa, è stata oggi presentata sul canale Weibo del marchio, o almeno sono state mostrate le prime immagini ufficiali complete, perché BYD sta sapientemente dosando la giusta quantità di informazioni e non ha condiviso le specifiche tecniche (probabilmente dovremmo attendere un'altra settimana per questo).

Pezzo dopo pezzo, BYD sta mostrando al mondo Yuan UP, la sua nuova auto elettrica economica e pensata espressamente per i giovani, almeno stando al materiale di marketing (a proposito di auto elettriche, sapete qual è la differenza tra corrente continua e corrente alternata ?).

Sul suo canale Weibo BYD descrive Yuan UP (tradotto dal cinese) in questo modo: "Carino e fresco, il compagno di vitalità A0 #Yuan UP# attira l'attenzione e fa un debutto giovanile ed energico!"

Yuan UP è un SUV elettrico di dimensioni compatte appartenente al segmento A0 (veicoli con un passo compreso tra 2,2 e 2,5 metri) e basato sulla piattaforma e-Platform 3.0, che ha debuttato nel 2021 e abbiamo già visto su vetture importate anche in Italia, come il SUV elettrico Dolphin.

I documenti depositati per la certificazione riportano che il nuovo SUV avrà una lunghezza di 4.310 mm, una larghezza di 1.830 mm e un'altezza di 1.675 mm, con un passo di 2.620 mm. È quindi leggermente più grande della Dolphin, che si basa sulla stessa piattaforma.

Stando ai siti di settore cinesi, BYD Yuan UP sarà alimentata da un singolo motore elettrico e sarà disponibile in tre diverse versioni, tutte con 401 km di autonomia.

Gli stessi media hanno condiviso anche delle informazioni sui prezzi, che si prospettano leggermente più alti (relativamente) di quanto atteso.

La scorsa settimana avevamo ipotizzato un prezzo di partenza sotto i 13.000 euro, invece da quanto appreso le tre versioni costeranno rispettivamente 120.000 yuan (15.500 euro), 125.000 yuan (16.200 euro) e 130.000 yuan (16.800 euro).

Ovviamente stiamo parlando di prezzi in Cina, ma se mai dovesse arrivare in Europa, i costi saranno ben diversi. Ricordiamo infatti che la cugina Dolphin è disponibile qui in Italia in due versioni con un prezzo di partenza di 35.490 euro, mentre in Cina parte da 116.800 yuan (15.160 euro).

Qualunque cosa decida, BYD sta sicuramente avviando una strategia di penetrazione aggressiva, e un SUV come la Yuan UP avrebbe un forte appeal nel mercato del nostro continente. E se non sarà la Yuan UP, arriveranno sicuramente altre vetture: il produttore cinese sta costruendo un impianto in Ungheria, e nei prossimi anni farà sentire tutto il suo peso commerciale.