Yangwang U7 di BYD sfida Tesla Model S, ma a parte i quattro motori quale sarà la sua arma segreta?

BYD presenta una nuova berlina premium, ma se il SUV U8 è in grado di galleggiare e la supercar U9 saltella, cosa potrà fare la nuova U7?

In questo periodo parliamo spesso di BYD, il maggiore produttore di auto elettriche al mondo che sta sfornando vetture su vetture tramite marchi sussidiari e si affaccia con sempre maggiori ambizioni sul mercato occidentale (a proposito di auto elettriche, sapete come funzionano le colonnine per la ricarica?). Ma se negli ultimi tempi il gigante asiatico aveva fatto notizia per veicoli dal costo contenuto, da un anno a questa parte ha lanciato il marchio Yangwang che identifica le auto di lusso, e U7 è l'ultima aggiunta al catalogo. Yangwang U7 non è stata ancora annunciata ufficialmente ma, come BYD fa di solito, è stata anticipata da comunicati attraverso la piattaforma di messaggistica cinese Weibo. La nuova vettura di BYD è una berlina definita "la nuova berlina elettrica di punta" e che dalle linee ricorda la Tesla Model S, davanti, e in qualche misura il design Porsche sul posteriore.

Le dimensioni sono leggermente superiori a quelle della Tesla Model S, il metro di paragone per il settore, con 5.265 mm di lunghezza, 1.998 mm di larghezza e 1.517 mm di altezza (per confronto Tesla Model S misura 5.021 mm di lunghezza, 1.987 mm di larghezza e 1.431 mm di altezza). Molto interessanti le caratteristiche tecniche, in quanto Yangwang U7 sarà basata sulla piattaforma e4 e sarà dotata di ben quattro motori elettrici con una potenza combinata di 1287 CV. La batteria è un'unità di tipo LFP da 135,5 kWh prodotta da Findreams (una consociata di BYD), che dovrebbe garantire un'autonomia da 720 km nella versione base e di 800 km nella versione long range. Come potreste attendervi da una vettura del genere, non sarà economica. Stando a quanto trapelato dalla Cina, i prezzi dovrebbero essere nell'ordine del milione di yuan, circa 131,000 euro al cambio attuale. Manca però un tassello al puzzle: cosa farà di speciale Yangwang U7? La domanda sembra curiosa, ma c'è un motivo. Il marchio comprende infatti già due vetture, il SUV U8, una vettura che ricorda la nuova Land Rover nelle linee, e la supercar U9, una vettura in grado di scattare da 0 a 100 km/h in appena 2 secondi. Ebbene, entrambe, oltre a caratteristiche tecniche di primo livello, presentano caratteristiche particolari. Yangwang U8 è infatti dotata di una modalità "galleggiamento", alla faccia del Cybertruck di Tesla: la prova nel video qui sotto.

Questo sistema consente di avviare il rapido spegnimento del motore, aumenta le sospensioni, chiude i finestrini, apre il tetto apribile e mostra sia la profondità dell'acqua che la posizione del veicolo sullo schermo centrale. La supercar U9 invece è in grado di "saltellare", quasi come una lowrider. Yangwang afferma che questo sistema, chiamato DiSus-X, serve per migliorare la manovrabilità, e potete vedere qui sotto un balletto a favore del pubblico.