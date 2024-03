BYD vuole "liberarci" dalle auto a benzina. La sua arma? Prezzi sempre più bassi

Autonomia e dubbi sulle colonnine a parte, uno dei fattori che maggiormente limitano la diffusione delle auto elettriche sono i prezzi. Non è infatti un caso se le vendite di queste vetture dipendono in gran parte da generosi contributi statali (sapete quale auto elettrica comprare nel 2024?).

Ne è ben consapevole il gigante cinese BYD, che dopo aver superato Tesla come maggiore produttore al mondo di auto elettriche sta per lanciarsi in quella che è stata definita una "battaglia di liberazione" contro le auto a benzina. L'arma? Prezzi sempre più bassi.

Per il marchio asiatico infatti il rivale maggiore non è il produttore americano o altri marchi automobilistici, bensì le vetture con motore a combustione, e per liberare gli utenti c'è solo un modo: offrire l'alternativa a prezzi inferiori.

Non che le auto elettriche in Cina costino tanto, e BYD deve la sua fortuna proprio ai prezzi contenuti delle sue proposte, come Dolphin e Atto 3, vendute in madrepatria a cifre intorno ai 15.000 euro (contro i 30.000 e passa euro richiesti in Italia).

Nondimeno, l'obbiettivo è ridurre ancora i costi per gli utenti.