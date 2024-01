Il nuovo SUV elettrico di BYD promette di aggredire il mercato: è compatto e super economico

BYD (Build Your Dreams) non si accontenta di aver appena scavalcato Tesla come il maggior produttore di auto elettriche al mondo e di essere il marchio più venduto in Cina, ma vuole consolidare il proprio dominio con un continuo flusso di veicoli, ora arricchito da un piccolo SUV che promette di dominare il mercato (sapete cosa misurano Volt e kWh in un'auto elettrica?).

Yuan UP è infatti l'ultima aggiunta alla gamma Yuan del produttore cinese, appena annunciato sulla piattaforma di messaggistica Weibo con un comunicato dai contenuti vivaci e spiritosi, che lasciano intuire un orientamento verso la fascia di mercato dei giovani.