Seal U è l'arma di BYD per spodestare Volkswagen anche in Europa

Da quanto tempo scriviamo di fare attenzione a BYD? Il produttore cinese non è solo fortissimo in madrepatria, dove ha superato per vendite un gigante come Volkswagen, da 15 anni al top del mercato asiatico, ma forte della fresca nomina di maggiore produttore di auto a batteria al mondo si sta espandendo anche all'estero (sapete da cosa dipende il tempo di ricarica di un'auto elettrica?). E per farlo, il modo migliore è lanciare nuovi modelli che vadano a intercettare tutte le esigenze di mercato: l'ultimo è Seal U, la versione SUV (la U sta per Utility) della velocissima berlina Seal e quinta vettura destinata all'Europa dopo Han, Atto 3, Dolphin e appunto Seal. Seal U è un SUV di dimensioni medie, lungo 4,79 m, largo 1.89 metri, alto 1.67 metri, con un passo di 2,75 m e un bagagliaio di 570 litri che può arrivare a 1.449 litri: valori che la mettono in diretta competizione con vetture del tipo di Volkswagen ID.4 e Skoda Enyaq.

Come Seal, anche Seal U si ispira all'acqua, con linee fluide senza spigoli, mentre all'interno risalta l'enorme schermo touch girevole da 12,8 o 15,6 pollici con sistema di infotainment dotato di connessione 4G, navigazione tramite sistema HERE, integrazione con Spotify, Android Auto e Apple CarPlay. Non mancano anche alcune amenità, come gli inserti in stile BMW (in cristallo), la fotocamera selfie e un microfono per il karaoke, mentre i dispositivi di assistenza si appoggiano su 4 radar e una telecamera, con la versione Design dotata anche di Head-up display.