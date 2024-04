BYD sfida Model Y con il suo SUV più ambizioso: ecco Sea Lion 07

Alla vigilia della presentazione ufficiale, BYD solleva i veli su quella che è probabilmente la sua auto più attesa del 2024: Sea Lion 07. Ma cos'ha di così speciale questa vettura e perché è così attesa? Innanzi tutto la categoria: prende di mira nientemeno che l'auto elettrica più venduta al mondo, Tesla Model Y. Poi il design, frutto di una matita molto nota in Europa, le dotazioni tecniche e lo stile lussuoso. Sembra proprio fatta apposta per impensierire il marchio americano: andiamo a scoprirla, non prima di ricordarvi la nostra selezione delle migliori auto elettriche del 2024.

Il design

Partiamo dal design. BYD Seal 07, definito da BYD il "SUV elettrico intelligente urbano di medie dimensioni", è opera di Wolfgang Egger, ex designer di Lamborghini e Audi, proprio come BYD Seal U. In questo caso il designer si è però superato, con linee molto più eleganti e filanti. Gli esterni

Come parte della sua serie Ocean, il nuovo SUV presenta un design leggero che "evidenzia un nuovo regno di individualità", e, secondo BYD, le curve intelligenti "delineano la bellezza dell'oceano". La vettura si mette in diretta competizione con Tesla Model Y, a cui ribatte punto su punto. Per quanto riguarda le dimensioni, BYD Sea Lion 07 misura 4.830 mm di lunghezza, 1.925 mm di larghezza e 1.620 mm di altezza. Per confronto, Model Y misura 4.760 mm di lunghezza, 1.921 mm di larghezza e 1.624 mm di altezza. Il Sea Lion 07 è anche leggermente più piccolo dell'altro SUV elettrico Song L di medie dimensioni recentemente rivelato di BYD. Gli interni

BYD ha condiviso le immagini degli interni, che rivelano molti più pulsanti e controlli rispetto al design minimalista di Tesla Model Y. Anche lo schermo del guidatore è integrato nel cruscotto. Al centro, svetta lo schermo galleggiante da 15,6" una firma BYD (immaginiamo rotante, come negli ultimi modelli del marchio, ma non si hanno informazioni in merito) Sea Lion 07 presenta sedili in pelle, come in pelle sono le decorazioni sui pannelli delle porte, sul volante e sui pannelli di controllo. L'impianto audio è curato da Dynaudio.

Le caratteristiche tecniche

Come dicevamo, BYD Sea Lion 07 non è ancora stata presentata ufficialmente quindi non si conoscono esattamente le specifiche. Da quanto trapelato dal MIIT cinese, la vettura sarà disponibile in due verisoni a singolo motore, da 170 kW (231 CV) o 230 kW (312 CV), e una a doppio motore che arriva fino a 390 kW (530 CV). Anche se BYD deve ancora confermare, Sea Lion 07 sarà probabilmente alimentato dalle sue batterie di tipo "blade", mentre la piattaforma sarà l'e-platform 3.0 di BYD, un powertrain di tipo 8-in-1.

I prezzi: BYD come al solito è aggressiva, ma non troppo