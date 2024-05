Prezzi e versioni di Sea Lion 07: è possibile competere?

Elegante, ricca di tecnologia e con un prezzo di partenza (al cambio) di appena 24.300 euro, Sea Lion 07 non solo ha l'ambizione di proporsi come alternativa alla vendutissima Model Y, ma anche alle auto a benzina, almeno nel mercato cinese.

Una nuova piattaforma e sistemi di riscaldamento della batteria

Anche in ambienti estremamente freddi (-25°C), BYD afferma che la piattaforma riduce il tempo di ricarica completo del 40% . Il SUV elettrico può essere caricato dal 10% all'80% in 25 minuti, ed è anche il primo a essere in grado di utilizzare pienamente la capacità di ricarica rapida CC pubblica massima GB15 (uno standard della rete di ricarica cinese a 180 kW ).

Motori e autonomia

Si parte da 24.300 euro al cambio: per Model Y è dura

Ecco le varianti del nuovo Sea Lion 07, che partono da 189.800 yuan (24.300 euro):

550 Standard : 189.800 yuan (24.300 euro), 550 km di autonomia

: 189.800 yuan (24.300 euro), 550 km di autonomia 610 Long Range : 199.800 yuan (25.600 euro), 610 km di autonomia

: 199.800 yuan (25.600 euro), 610 km di autonomia 610 Smart : 219.800 yuan (28.150 euro), 610 km di autonomia

: 219.800 yuan (28.150 euro), 610 km di autonomia 550 4WD Smart Navigation: 239.800 yuan (30.700 euro), 550 km di autonomia

Prezzi incredibili per noi (pensate che BYD Dolphin viene venduta in Cina a 15000 euro, mentre da noi costa 33.790 euro), ma Model Y dovrà confrontarsi con questo mercato, e in Cina parte da 249.900 yuan (32.000 euro) per il modello a trazione posteriore con autonomia CLTC fino a 554 km.

La versione del SUV di Tesla a quattro ruote motrici Long Range con autonomia CLTC fino a 688 km costa invece 290.900 yuan (37.200 euro): sarà dura competere.

BYD non ha parlato di un arrivo di Sea Lion 07 sul mercato europeo, ma in caso non aspettatevi questi prezzi (per fortuna per i produttori occidentali).