BYD sta per sbarcare in Europa e vuole essere il vostro futuro

Perciò, BYD ha bisogno di fabbriche al di fuori della Cina per non sostenere delle continue spedizioni intercontinentali. Il suo piano è proprio quello di costruire una fabbrica in Europa e la sua scelta è ricaduta sull' Ungheria .

BYD è il marchio automobilistico che in Cina ha venduto più auto elettriche nel 2023, superando sia la concorrenza interna al mercato cinese sia un rivale internazionale come Tesla . Dopo aver dominato in patria , ha deciso che è arrivato il momento di espandersi scegliendo il mercato europeo .

Il CEO per il mercato europeo di BYD, Michael Shu, ha rivelato che sta studiando il mercato europeo sia dal punto di vista dei consumatori sia dal punto di vista della legislazione, perché sono due aspetti molto diversi rispetto al mercato cinese.

Inoltre, ha dichiarato che la produzione in Ungheria inizierà prima del 2026 e che la fabbrica produrrà 150.000 veicoli all'anno e sarà in grado di raddoppiare la produzione, se ce ne fosse il bisogno.

L'obiettivo immediato è quello di raggiungere il 5% delle quote di mercato delle auto elettriche in Europa, ma per tagliare questo traguardo non vuole aspettare la costruzione della fabbrica ungherese: infatti, già da quest'anno vuole iniziare a vendere la Seal U, un SUV elettrico rivale della Volkswagen ID.4.

Michael Shu ha inoltre spiegato il motto dell'operazione: "In Europa per l'Europa", perché, secondo BYD, avere una fabbrica nel continente europeo consentirà di avere delle spedizioni più veloci e tempestive e, in aggiunta, renderà il brand più vicino ai consumatori, così da non essere percepito come una compagnia cinese che fa affari in Europa, ma come un brand effettivamente europeo.