BYD abbassa il prezzo dell'elettrica Seal e sfida Tesla Model 3

Il noto marchio di auto elettriche BYD ha lanciato la nuova versione della sua berlina Seal, nota come Seal Honor Edition. Tra i punti di forza della vettura sicuramente il prezzo di vendita, visto che si parte da circa 25.000 dollari (circa il 5% in meno rispetto al prezzo del modello precedente): insomma, la sfida a Tesla Model 3 è lanciata.

Basato sulla piattaforma elettronica 3.0, il nuovo EV è equipaggiato con pacchi batteria BYD Blade da 61,4 kWh o 82,5 kWh, garantendo rispettivamente un'autonomia CLTC di 550 km e 700 km. Per quanto riguarda le dimensioni, Seal Honor Edition è lunga 4.800 mm, larga 1.875 mm ed alta 1.460 mm. Tra l'altro, BYD offre anche interessanti incentivi come lo 0% di interesse per tre anni, la ricarica gratuita (inclusa l'installazione), i dati (5 GB/mese) e il servizio cloud per due anni.