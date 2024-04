BYD presenta il SUV elettrico ispirato a Star Wars: ha anche la pista di atterraggio per droni

Le immagini che trovate in basso vi mostrano il look del nuovo Super 3: vediamo un SUV sicuramente eccentrico, con la parte anteriore rinforzata per l'off-road, delle bande laterali rosse, ruota di scorta in vista sul posteriore, e gomme carrozzate per i fondi stradali meno amichevoli.

La peculiarità più interessante è sicuramente la pista di atterraggio per droni che troviamo nella parte superiore. Sarà interessante vederla in azione non appena il veicolo verrà mostrato ufficialmente all'opera.

Il suo debutto è previsto per la prossima settimana all'Auto China 2024, con un prezzo che dovrebbe partire dall'equivalente di circa 27.500 dollari.