BYD ha pronto un pick-up elettrico, ma non aspettatevi il Cybertruck

È solo di due giorni fa la notizia che BYD ha appena perso il trono come maggiore produttore di auto elettriche al mondo (in favore di Tesla), ma il produttore cinese rilancia con un nuovo pick-up elettrico in arrivo in tutto il mondo per la fine del 2024. Andiamo a scoprire tutti i dettagli del nuovo veicolo, non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come si smaltiscono le batterie delle auto elettriche.

Un veicolo di dimensioni medio - grandi, ma di aspetto convenzionale

È da due anni che si parla di un pick-up elettrico di BYD, da quando sui media cinesi erano apparse le prime immagini dei test su strada, e ora sembra che il lancio sia vicinissimo. Gli scatti infatti, che non sembrano propriamente foto spia, rivelano un prodotto dal design ormai finalizzato, anche se BYD non ha commentato e la fonte delle immagini ha chiesto di restare anonima.

Secondo CnEVPost, il sito cinese che li ha condivisi, il pick-up è di dimensioni medio - grandi, leggermente superiori al nuovo pick-up elettrico Hilux appena presentato da Toyota. Anche BYD stessa ha confermato a Electrek queste informazioni.

Altri dettagli non sono stati condivisi, ma nel 2022 si parlava di un nuovo marchio di BYD chiamato Formula Bao. È interessante notare che in Cina i pick-up sono soggetti a diverse restrizioni rispetto ai veicoli passeggeri in quanto vengono classificati come camion leggeri. Forse per questo il nuovo pick-up è previsto, anche ma non solo, per i mercati globali. Il portale cinese infatti afferma che BYD ha intenzione di lanciarlo sui mercati globali entro la fine dell'anno, citando una fonte interna vicina allo sviluppo del veicolo.

Brutto inizio d'anno per BYD