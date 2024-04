BYD e Mercedes pronte a lanciare un'elettrica di lusso

BYD e Mercedes, prima della fine dell'anno, lanceranno una nuova auto elettrica di lusso. La nuova Denza EV, infatti, già avvistata durante i primi test. Prima di entrare nei dettagli, specifichiamo che Denza è stata fondata nel 2010 come joint venture tra Mercedes-Benz (Daimler) e BYD. In seguito, Mercedes ha ridotto la sua partecipazione solo al 10%, lasciando quindi il 90% a BYD.

In ogni caso, Denza ha lanciato nell'ottobre 2022 la D9 MPV, seguita poi da due SUV: N8 e N7. E proprio a proposito di N7, la società, all'inizio di questo mese, ha lanciato una nuova versione dell'auto, tagliandone il prezzo di vendita del 20% per competere con Model Y di Tesla. Difatti, Denza N7 ora parte da 33.150 dollari, mentre prima per acquistare questo modello occorreva spendere 41.700 dollari. La casa automobilistica, comunque, ha annunciato che il nuovo N7 ha ricevuto 3.378 ordini durante il giorno del lancio.