BYD lancia la nuova Dolphin EV: la nuova arma vincente nel mercato EV?

La casa automobilistica cinese BYD ha appena lanciato una nuova vettura che si presenta come la possibile nuova arma vincente per l'azienda nel mercato delle auto elettriche .

La nuova Dolphin EV prevede una lunghezza di 4.125 mm, una larghezza di 1.770 mm e un'altezza di 1.570 mm. Per avere un raffronto, la vettura è leggermente più piccola dell'ID.3 della Volkswagen. Il nuovo modello elettrico di BYD mantiene gran parte del suo design, compresi i fari a LED "Dolphin" eye. Il modello Honor Edition include una nuova ruota floreale a cinque fori da 16 pollici e due nuovi colori.

Parlando di interni, troviamo un caricabatterie wireless da 50 W, una nuova porta di ricarica USB-C e sedili anteriori ventilati. Troviamo anche lo schermo girevole da 12,8" e il display della strumentazione da 5".

Al momento l'azienda non ha ancora comunicato i dettagli della disponibilità della nuova Dolphin EV in Europa. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più, anche sui prezzi che al momento non riflettono quelli europei.