BYD e Huawei alla riscossa: accordo per portare la guida autonoma sui fuoristrada elettrici

I due giganti cinesi hanno infatti firmato un importante accordo per portare la guida autonoma sviluppata da Huawei su specifici veicoli elettrici in fase di sviluppo da parte di BYD.

Nel settore di mercato delle auto elettriche BYD è uno dei nomi che stanno vedendo la crescita più repentina. L'azienda cinese sta sfornando diversi modelli e ora fa parlare di sé anche in termini di prospettive future. BYD e Huawei hanno appena siglato un accordo che ha come protagonista la guida autonoma .

Ecco come Huawei e BYD lavoreranno insieme sulla guida autonoma

L'accordo appena siglato tra le due aziende cinesi prevede una collaborazione per integrare il sistema di guida autonoma (conoscete tutti i livelli di guida autonoma esistenti?) che sta sviluppando Huawei su alcuni dei veicoli elettrici in fase di finalizzazione da parte di BYD.

Secondo i dettagli condivisi da Reuters, le due aziende si sarebbero accordate per l'integrazione del sistema di guida autonoma di Huawei sui fuoristrada elettrici di BYD.

Nello specifico, il primo veicolo a beneficiare di tale novità sarà SUV Bao 8 della gamma Fangchengbao.

Questo modello si presenterà sul mercato, entro la fine dell'anno stando a quanto riferito da Reuters, con il sistema di guida autonoma sviluppato da Huawei, denominato Qiankun.

L'accordo per BYD ha una valenza strategica nell'ottica di incrementare le vendite dei veicoli prodotti dai suoi marchi premium, come Denza, Fangchengbao e Yangwang. Questi hanno finora prodotto il 5% delle vendite totali di BYD, un numero esiguo che l'azienda vuole incrementare.

Inoltre, l'adozione del sistema di Huawei evidenzia come BYD voglia cercare di recuperare terreno rispetto ai competitor nell'ambito dei veicoli a guida autonoma. L'azienda ha mostrato dei notevoli numeri di mercato nel segmento delle elettriche, soprattutto grazie alla sua capacità di contenere i costi. Questa deriverebbe soprattutto dalla strategia di produzione dell'azienda, che prevede la realizzazione interna di alcuni componenti chiave delle auto, come le batterie.

Attualmente i sistemi di assistenza alla guida che troviamo sui veicoli di BYD sono prodotti da terze parti, e con l'accordo con Huawei l'azienda tenterà di incrementare la qualità della tecnologia a bordo e allo stesso tempo contenere i costi per essere più appetibile anche in quel segmento di mercato.

BYD non è l'unica ad aver scelto Huawei come fornitore della tecnologia per la guida autonoma. Anche Audi di Volkswagen utilizzerà i sistemi di assistenza alla guida di Huawei per i suoi veicoli elettrici destinati al mercato cinese.