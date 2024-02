BYD scommette sulle funzioni di guida intelligente: da marzo arriveranno i nuovi ADAS

Il passaggio è importantissimo per BYD, che finora si è appoggiata a soluzioni di terze parti per la sua guida assistita, ma che adesso inizierà a camminare sulle proprie gambe.

Il gigante cinese infatti sta investendo ben 14 miliardi di dollari nello sviluppo di una propria tecnologia di guida intelligente, e appena il mese scorso ha presentato la sua architettura Xuanji, un "cervello" in grado di percepire in tempo reale i cambiamenti nell'ambiente interno ed esterno dell'auto e di agire di conseguenza.

Stando a quanto trapelato dai media cinesi, in futuro, i veicoli BYD con prezzo superiore a 39.000 euro (300.000 yuan) includeranno la nuova tecnologia come standard, mentre quelli con un prezzo inferiore potranno ottenerla come optional.

A questo punto sarà interessante sapere prima di tutto in cosa consistono questi nuovi ADAS, e poi quali saranno le politiche di BYD nel mercato europeo.

In Cina infatti un'auto come la Atto 3 costa ampiamente meno dei 300.000 yuan indicati come spartiacque (139.800 yuan), mentre in Italia costa 38.790 euro, il che la pone proprio a cavallo della cifra indicata. Ma non riponiamo molte speranze: le cifre sono indicate per il mercato cinese, e se l'oggetto degli investimenti di BYD è il settore premium, ovvero auto da più di 100.000 euro come Yangwang U7 e il SUV U8, l'obiettivo è aumentare i profitti, più che spalmare una tecnologia su tutta la gamma.