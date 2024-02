BYD è pronta a lanciare la sua auto elettrica più economica

BYD, il marchio cinese che produce auto elettriche, si appresta a lanciare il suo modello più economico in Sud America: si tratta della Seagull e partirà da un prezzo di 20.100 dollari (poco meno di 19.000 euro). L'auto è una berlina completamente elettrica, che in Cina sarà disponibile in due opzioni. Il modello base, equipaggiato con una batteria da 30,08 kWh, garantirà fino a 305 km di autonomia (CLTC), mentre la seconda variante include una batteria da 38,88 kWh per un'autonomia di 405 km (CLTC).

Per quanto riguarda le dimensioni, la Seagull sarà lunga 3.780 mm, larga 1.715 mm e alta 1.540 mm, risultando più contenuta rispetto alla Chevy Bolt EV. Tornando alla disponibilità in Sud America, l'auto in Uruguay si chiamerà Dolphin Mini. In particolare, le due versioni saranno indicate come Dolphin Mini EV300 e Mini EV400. Il primo modello garantirà fino a 300 km di autonomia (NEDC) a partire da 21.990 dollari mentre il secondo assicurerà fino a 400 km di autonomia (NEDC) con un prezzo di vendita di 23.990 dollari.