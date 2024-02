La cinese BYD sempre più aggressiva sul mercato: taglio dei prezzi su tre modelli

Non si tratta di nuovi modelli, sebbene ne abbiamo già visti diversi lanciati negli ultimi tempi da BYD, ma di un calo dei prezzi che coinvolge ben tre modelli di BYD.

Il mercato delle auto , comprese le a uto elettriche, sta vedendo il consolidamento di una (relativamente) nuova casa automobilistica proveniente dalla Cina. Parliamo di BYD , il marchio che ha appena introdotto delle interessanti novità per il mercato italiano .

Il modello che ci interessa più da vicino che vede l'abbassamento dei prezzi è BYD Seal, quello che possiamo identificare come il diretto rivale di Tesla Model 3. Il Seal di BYD è disponibile in Italia a 42.700 euro, corrispondente proprio al limite massimo per accedere agli incentivi auto 2024. Calcolando gli incentivi, sarà possibile portarsi a casa BYD Seal a 40.600 euro senza rottamazione, e a 38.600 euro con rottamazione.