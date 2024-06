La nuova Bugatti Tourbillon non è esattamente la tipica ibrida plug-in

20 anni dopo il lancio della Veyron, Bugatti presenta la Tourbillon, l'auto con motore a combustione interna più potente sul mercato che sostituisce l'attuale Chiron, appena uscita dalla produzione (sapete cosa sono le auto ibride plug-in?). Ma cosa rende così speciale questa vettura? Il motore V16 con powertrain ibrido plug-in da 1800 CV (1775 hp) innanzitutto, la velocità massima da 444 km/h e il fatto che verrà prodotta in appena 250 esemplari, giusto per dare qualche numero. Ma dietro c'è molto di più per quest'auto che stabilisce una serie di record, tra cui il fatto che con un costo da 3,78 milioni di euro è la vettura di serie più cara sul mercato.

Un gioiello curato in ogni minimo particolare

A guardare la nuova Tourbillon (il nome deriva da un meccanismo per gli orologi di lusso) si notano subito i richiami alla Chiron, come la caratteristica "C-line" laterale, la caratteristica griglia anteriore a ferro di cavallo, la linea di demarcazione centrale lungo il cofano e il tetto, e la vernice bicolore. Ma non lasciatevi ingannare, la nuova supercar presenta una silhouette dalla distinta personalità, definita dalla natura dell'enorme propulsore (1 metro di lunghezza!), dalle prestazioni incredibili e dalla volontà di essere elegante in ogni contesto.

Un esempio di questa affermazione? In Bugatti, che ricordiamo essere stata acquistata da Rimac nel 2021 (si era parlato persino di - sacrilegio - un SUV), non volevano usare lo spoiler posteriore. Vista la velocità massima che supera abbondantemente i 400 km/h, hanno dovuto aggiungerne uno a scomparsa, che però appare solo in situazioni estreme, mantenendo il design pulito anche a velocità sostenute. Per quanto riguarda l'accelerazione, si parla di uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 2 secondi.

Parlavamo del propulsore, un V16 a propulsione ibrida da 1799 CV (1775 hp), 1 metro di lunghezza e appena 250 kg di peso al posto del W16 della Chiron. Bugatti non ha nessuna intenzione di passare all'elettrico, almeno per il momento, e questa unità potrebbe rappresentare un nuovo inizio. Il motore a combustione è un 8,3 litri aspirato da 999 CV (986 hp), coadiuvato da tre motori elettrici Rimac (due sull'asse anteriore e uno sul posteriore) da 797 CV (786 hp) complessivi. I motori elettrici servono soprattutto per migliorare l'accelerazione, ma grazie alla batteria da 25 kWh (che può essere caricata dallo 0 all'80% in appena 12 minuti) sono in grado anche di spingere la vettura in modalità solo elettrica per circa 60 km.

Curiosamente, nonostante i motori elettrici e la batteria, la nuova Tourbillon pesa meno della Chiron, 1995 kg, anche grazie all'uso di carbonio e componenti in alluminio stampati in 3D. Gli interni sono in classico stile Bugatti, e richiamano il nome della vettura in quanto il quadro strumenti è stato progettato e costruito da veri orologiai svizzeri. Niente schermi qui, solo uno minuscolo (e nascosto) per gestire Apple CarPlay, ma più di 600 componenti e materiali preziosi tra cui titanio, zaffiro e rubino. Il volante è montato su un mozzo fisso, con i raggi fissati sul retro del gruppo, il che significa che gli indicatori sono sempre visibili, indipendentemente dall'angolo di sterzo. Un gioiello, che soli 250 fortunati potranno permettersi e che entrerà in produzione dal 2026 nello stabilimento di Molsheim in Francia.