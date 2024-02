Bonus colonnine elettriche domestiche, riaperti i termini fino al 14 marzo

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ufficializzato la riapertura dei termini per presentare le domande sugli acquisti e le installazioni - fatte durante il 2023 - delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici/ibridi. Dunque, chi non è riuscito a completare la richiesta, avrà tempo dal 15 febbraio al 14 marzo 2023 per perfezionare il tutto.

Entrando nel vivo della notizia, l'iniziativa è dedicata a privati e condomini e prevede un contributo pari all'80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei mezzi, come ad esempio le colonnine. Per quanto riguarda il limite massimo del contributo, è stato fissato a 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro se si tratta di installazioni sulle parti comuni degli edifici condominiali.