Bollo auto: come calcolarlo e pagarlo online

Andiamo quindi a scoprire come metterci in regola con la tassa automobilistica regionale , per capire anche come verificarne pagamento e scadenza, oltre a ricordarvi la nostra guida su come funziona la revisione auto .

Il bollo auto , anche chiamato tassa automobilistica, è infatti un tributo regionale per autoveicoli e motoveicoli immatricolati nel nostro Paese, e come tutte le tasse, non è particolarmente amato. Nondimeno, è una realtà con cui dobbiamo interfacciarci, ed è quindi particolarmente utile sapere come funziona e come adempiere agli obblighi previsti dalla legge.

Indice

Cos'è il bollo auto

Il bollo auto è una tassa a cadenza annuale legata alla proprietà di un veicolo, e infatti deve essere pagato da chi, alla scadenza del termine utile per il pagamento (l'ultimo giorno), risulta essere proprietario del veicolo.

La proprietà si desume dall'iscrizione al PRA (pubblico registro automobilistico), e infatti questo fa fede anche in caso di vendita o furto del mezzo.

La tassa automobilistica è anche detta regionale, in quanto la sua gestione passa attraverso le Regioni e le Province autonome di Bolzano e Trento, a eccezione delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna per le quali la tassa è gestita direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Quindi il bollo va pagato per il solo possesso di un'auto, anche se non dovesse circolare, ma in caso di vetture in leasing? La legge stabilisce che per auto in leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, è tenuto al pagamento della tassa automobilistica chi, all'ultimo giorno per il pagamento, risulta essere utilizzatore, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, ovviamente sempre al PRA.

Per quanto riguarda i veicoli con contratto di noleggio a lungo termine senza conducente, dall'1 gennaio 2020 è tenuto al pagamento della tassa automobilistica chi, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risulta essere utilizzatore del veicolo in questione.

Ora vediamo qualche caso pratico per chiarire il significato di questa tassa e come debba essere corrisposta. Nel caso abbiate acquistato un'auto, dovete pagare il bollo entro la fine del mese di immatricolazione, mentre se questa è avvenuta negli ultimi dieci giorni, potete effettuare il pagamento entro il mese successivo.

Nel caso di auto usate o a km 0, la situazione dipende sempre dalla data di immatricolazione e acquisto, in quanto, come dice la legge, fa fede chi risulta proprietario l'ultimo termine utile per il pagamento. Per le auto usate, se avete acquistato il veicolo nel mese in cui scade il bollo, spetterà a voi pagarlo, mentre per le auto a km 0 il primo bollo verrà pagato dal concessionario che ha fatto l'immatricolazione.

Ora che abbiamo capito cosa sia il bollo auto, andiamo a scoprire come calcolarlo.