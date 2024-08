In Europa BMW mette la freccia: le vendite superano anche Tesla

BMW è un marchio che negli anni ha saputo declinare la sua offerta di automobili nelle diverse motorizzazioni, proponendo sia veicoli endotermici sia ibridi che elettrici. Sebbene i suoi prezzi non siano contenuti, questo non ha spaventato la clientela, soprattutto nella scelta di un' auto elettrica : infatti, il brand tedesco ha registrato un forte aumento delle vendite di auto elettriche , nonostante un lieve calo del settore.

Dall'Europa per l'Europa

Secondo Jato Dynamics, a luglio in Europa BMW ha segnato un aumento delle vendite dei veicoli elettrici pari al 35% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Ciò rappresenta un record per la casa di Monaco di Baviera, che è riuscita a superare anche il leader del mercato, Tesla, che al tempo stesso registra un calo del 16%.

BMW è riuscita ad ampliare la propria quota di mercato con un +3,2%, che l'ha portata a vendere 14.869 auto elettriche in Europa superando di fatto le 14.561 auto di Tesla, che continua a vendere le sue Model Y e Model 3, ma non come un anno fa.

Il successo di BMW è da imputare alle sue iX1, i4 e i5, che non solo hanno contribuito a superare la casa americana, ma anche a fare meglio degli altri marchi tedeschi: è possibile acquistare una BMW iX1 a partire da 47.900€, un prezzo in linea con gli allestimenti delle auto più vendute di Tesla, mentre, se si vuole una berlina, si può acquistare una i4 a partire da 65.000€, un prezzo sensibilmente inferiore rispetto a una Model S o Model X.

Le sue auto hanno goduto probabilmente di una lealtà al marchio da parte dei clienti storici, che hanno dismesso un'auto con tanti anni sulle spalle e che hanno deciso di acquistare nuovamente un auto tedesca, affascinati dalla qualità che un marchio come BMW sa offrire.

Tuttavia, Jato Dynamics riporta un calo generale delle vendite di auto elettriche dell'1,1%, passando dal 14,6% di luglio 2023 al 13,5% di luglio 2024, sebbene il mercato dell'auto cresce dell'1,5% rispetto allo scorso anno: questo grazie alla vendita di auto endotermiche, trascinate dalle vendite della Dacia Sandero (22.398 unità), e a causa della scomparsa o riduzione degli incentivi in alcuni Stati, che hanno condizionato la scelta dei consumatori.

Di fronte a una scelta complicata, è bene sapere cosa il mercato automobilistico è in grado di offrire: perciò, per chi fosse alla ricerca c'è la nostra guida sulle migliori auto elettriche, dove abbiamo radunato diverse auto che brillano nel panorama dell'elettrico.