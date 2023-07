BMW i7, la tecnologia sigla per sigla

La BMW i7 - ammiraglia elettrica tedesca derivata dalla settima generazione della serie 7 - non è solo l'auto a emissioni zero più grande in commercio (5,39 metri di lunghezza) ma anche una vettura piena di tecnologia. Un mezzo dotato di una grande batteria ricaricabile in tempi rapidi. A proposito, avete visto il nostro articolo sui tempi di ricarica?

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti i dispositivi tecnologici dell'ecologica "segmento F" bavarese. Qui invece il pezzo sulle migliori app per le colonnine.