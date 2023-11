BMW i4, la tecnologia sigla per sigla

La BMW i4 è una coupé elettrica a cinque porte ricca di grinta e di tecnologia. Disponibile a trazione posteriore o integrale, è rivolta agli amanti del piacere di guida. Avete già letto il nostro articolo sulle differenze tra i sistemi di infotainment di Google? E la nostra sezione dedicata ad Android?

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici della sportiva ecologica bavarese.

Active Cruise Control

L'Active Cruise Control con funzione Stop&Go, basato su radar + telecamera anteriori, include le seguenti funzioni: cruise control adattivo con riconoscimento dei veicoli che precedono e possibilità di variare la distanza di sicurezza secondo 4 livelli (funzione disponibile tra i 30 e i 160 km/h, disattivabile tenendo premuto il pulsante della distanza di sicurezza), Speed Limit Info con indicatore di divieto di sorpasso, avvertimento di presenza pedoni e rischio di tamponamento con funzione di frenata City (l'avvisatore acustico e visivo sono sempre in funzione, la frenata automatica che serve a mitigare la velocità dell'impatto entra in funzione tra i 5 e gli 85 km/h verso i veicoli, tra i 5 e i 65 km/h verso i pedoni, oltre gli 85 km/h viene precaricato l'impianto frenante).

Active Guard Plus

L'Active Guard Plus è un pacchetto di assistenti alla guida che comprende, tra le altre cose, il sistema di anticollisione frontale basato su telecamera.

BMW Connected Drive Services

Il pacchetto BMW Connected Drive Services consente l'utilizzo delle funzioni dell'app BMW Connected/My BMW App in vettura e la tecnologia "BMW Apps" per l'utilizzo di selezionate app compatibili presenti sullo smartphone iOS/Android attraverso i comandi della vettura.

BMW Drive Recorder

Il BMW Drive Recorder registra - in automatico o manualmente - ciò che è intorno alla vettura per un massimo di 40 secondi.

BMW Iconic Sounds Electric

BMW Iconic Sounds Electric è la gamma di suoni delle auto elettriche BMW.

BMW Intelligent Emergency Call

Il sistema BMW Intelligent Emergency Call non è altro che la chiamata di emergenza.

BMW Laserlight

I BMW Laserlight sono i fari laser.

BMW Teleservices

Abilita la comunicazione telematica tra vettura, concessionaria e centrale di assistenza.

Comfort Access System

Il Comfort Access System consente di lasciare le chiavi in tasca. Per sbloccare/bloccare la vettura è sufficiente toccare la maniglia delle portiere.

Cornering Brake Control

Il Cornering Brake Control aumenta la stabilità nelle curve veloci in caso di frenata leggera.

Driving Assistant

Il Driving Assistant, basato su radar + telecamera anteriori, include i seguenti sistemi di sicurezza attiva: avvertimento di presenza pedoni e rischio di tamponamento con funzione di frenata City (l'avvisatore acustico e visivo sono sempre in funzione, la frenata automatica che serve a mitigare la velocità dell'impatto entra in funzione tra i 5 e gli 85 km/h verso i veicoli, tra i 5 e i 65 km/h verso i pedoni, oltre gli 85 km/h viene precaricato l'impianto frenante), Speed Limit Info con indicatore di divieto di sorpasso, avvertimento di traffico trasversale posteriore (nelle manovre di parcheggio di immissione in una strada con il retrotreno fino a 7 km/h il sistema segnala al guidatore la presenza di veicoli in avvicinamento, se la vettura è equipaggiata con la telecamera posteriore riproduce un'ulteriore immagine realistica nel display), Segnalatore di presenza veicoli nei punti ciechi (attivo a partire da 20 km/h, se il guidatore tenta una manovra di sorpasso mentre l'angolo morto è occupato viene emessa una vibrazione al volante e lampeggia il segnalatore visivo sullo specchietto) e l'Avvertimento di collisione posteriore (rileva l'avvicinamento di veicoli al posteriore, se viene captato un possibile tamponamento il sistema attiva automaticamente le 4 frecce, pretensiona le cinture di sicurezza e chiude i finestrini).

DSC

Il DSC è il controllo dinamico della trazione.

eDrive

La sigla eDrive identifica le BMW i4 "monomotore" a trazione posteriore.

Flexible Fast Charger

Il Flexible Fast Charger è un caricabatterie mobile domestico.

follow me home

La funzione follow me home mantiene accese le luci anabbaglianti a veicolo spento (durata regolabile).

High-Beam assistant

L'High-Beam assistant aiuta a prevenire l'abbagliamento del traffico incrociante o degli altri utenti della strada.

iDrive

L'iDrive è un controller che permette di gestire diverse funzioni della vettura attraverso una rotella.

Parking Assistant

L'assistente al parcheggio Parking Assistant offre una serie di funzioni che permettono di parcheggiare in modo confortevole e automatico sia in parcheggi paralleli alla carreggiata che in parcheggi traversali oppure a pettine rispetto alla strada.

Parking Assistant Plus

Il Parking Assistant Plus visualizza un'immagine della vettura nella prospettiva a volo d'uccello e una rappresentazione tridimensionale della situazione del traffico.

Personal e-sim

La Personal e-sim è una versione virtuale di una scheda SIM convenzionale installata nell'auto.

Servotronic

Il Servotronic permette di variare il tipo di assistenza allo sterzo, soprattutto in base alla velocità.

Wireless charging

Il Wireless charging è il supporto per la ricarica senza fili dello smartphone.