Il Black Friday Telepass è il canone zero per un anno: come aderire

Le offerte di Telepass per il Black Friday che sta per entrare nel vivo riguardano diversi profili di abbonamento al servizio di telepedaggio. Andiamo a vederle insieme e come aderire.

Anche Telepass si unisce al coro delle offerte per il Black Friday , il quale si fa sempre più intenso. Il popolare servizio di telepedaggio ha appena lanciato delle nuove offerte. Il Black Friday di Telepass potrete avere addirittura il canone zero per un anno.

Le offerte Black Friday di Telepass: come aderire e quando scadono

Per il Black Friday che stiamo per vivere anche Telepass ha deciso di lanciare diverse offerte. Queste riguardano i due principali profili di abbonamento al servizio che permette di pagare il pedaggio in maniera automatica.

Vediamo quindi quali sono le due offerte principali di Telepass per il Black Friday:

Telepass Base : attivando il profilo di abbonamento base di Telepass si avrà il canone zero per il primo anno . Inoltre, per ogni pedaggio effettuato in Italia tra il 20 dicembre 2024 e il 15 febbraio 2025 si otterrà un cashback del 50% , con un limite massimo di 25 euro. Attivando l'offerta sarà anche possibile scegliere il colore preferito del dispositivo Telepass.

: attivando il profilo di abbonamento base di Telepass si avrà il . Inoltre, per ogni pedaggio effettuato in Italia tra il 20 dicembre 2024 e il 15 febbraio 2025 si otterrà un , con un limite massimo di 25 euro. Attivando l'offerta sarà anche possibile scegliere il colore preferito del dispositivo Telepass. Telepass Plus: attivando il profilo di abbonamento più avanzato del servizio di telepedaggio si avrà il canone zero fino al 30 giugno 2026. Come per l'offerta base, sarà possibile avere il cashback del 50% per ogni pedaggio pagato in Italia nel periodo tra il 20 dicembre 2024 e il 15 febbraio 2025, con un limite massimo di 25 euro. Inoltre, si avranno sconti dedicati su 17 tratti autostradali, e un giorno di skipass gratis nei comprensori convenzionati.

Le offerte che abbiamo appena descritto saranno disponibili fino al prossimo 2 dicembre.

Dunque, per approfittare del canone gratuito per il primo anno, e fino a giugno 2026 per il profilo Plus, sarà necessario procedere all'attivazione entro il 2 dicembre 2024.

Per aderire alle offerte descritte sarà necessario scegliere una delle due a disposizione dall'app Telepass. Per avere gli sconti sarà necessario inserire il codice BFBASE24 per l'offerta Base, BFPLUS24 per la Plus. Alternativamente, sarà possibile attivare le offerte direttamente nei punti vendita Telepass sul territorio.

È bene sottolineare che allo scadere delle offerte descritte, ovvero dopo il primo anno per l'offerta Base e dopo il 30 giugno 2026 per l'offerta Plus, il canone mensile si rinnoverà automaticamente a 3,90 euro e a 4,90 euro rispettivamente per Telepass Base e Telepass Plus.