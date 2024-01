Biodiesel: cos'è e come funziona

Andiamo quindi a scoprire tutto quello che c'è da sapere sul cosiddetto " diesel vegetale ", e se possa far risorgere i motori a scoppio. Ma prima di tuffarci in questo appassionante argomento che plasmerà il settore della mobilità da qui ai prossimi anni, vi ricordiamo di dare un'occhiata anche al nostro approfondimento su cos'è l'Euro 7 .

Ecco perché in questo periodo si sente parlare sempre più di biodiesel: ma cos'è e come funziona questo biocarburante, da cosa viene prodotto e qual è il suo prezzo?

Cos'è il biodiesel

L'acqua invece proverrebbe da impianti di desalinizzazione dell'acqua marina, e la CO2 dall'atmosfera, che servirebbero da "carburanti" per la reazione di Fischer–Tropsch che produrrebbe il gasolio sintetico, il che porterebbe, una volta che i motori dovessero bruciarlo, a un bilancio zero di CO2.

In sostanza, gli e-fuel sono combustibili sintetici che non contengono alcun prodotto derivato da fonti fossili come il petrolio, ma vengono prodotti combinando chimicamente idrogeno e anidride carbonica . Il problema è che per produrre idrogeno serve molta acqua e molta elettricità (è prodotto dall'elettrolisi dell'acqua), e per questo perché sia "pulito" deve usare energia proveniente da fonti rinnovabili (o che comunque non producano CO2).

Entrambi sono combustibili che promettono di non aumentare le emissioni di CO2 (attenzione, non eliminare, perché c'è sempre combustione) e di funzionare quindi sempre con i motori termici.

Ecco perché diversi Governi, spalleggiati dai produttori di auto, hanno proposto alternative all'Unione Europea: gli e-fuel e i biocarburanti. I due prodotti sono molto diversi, e anche se in questo articolo parleremo solo del biodiesel (un biocarburante), è giusto farvi un cenno perché a marzo 2023 la Commissione Europea ha raggiunto un compromesso con la Germania per la produzione di e-fuel, accordo dal quale è stata tagliata fuori l'Italia, che invece promuove i biocarburanti.

Se poi a questo aggiungiamo che le auto elettriche sono meno redditizie per i produttori (che a differenza di Tesla hanno iniziato a investire solo negli ultimi anni) comprendiamo come il fronte no-elettrico sia piuttosto ampio (per il momento lasciamo stare la questione dei costi delle vetture e della distribuzione delle colonnine, che per diversi motivi sono collegati ai problemi sopra esposti, alla velocità di ricarica e allo smaltimento delle batterie scariche ).

Se si considera l'intero ciclo di vita e produttivo, recenti studi hanno rilevato come le auto elettriche producano sì meno CO2 , ma solo dai 90.000 km in poi. A causa, indovinate un po', della produzione di batterie, che è molto energivora .

Ma è la strada giusta da percorrere? Ovvio che le auto elettriche in sé non producano CO2, ma il problema è molto più complicato.

Per questo siamo in quella che viene definita una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda i trasporti, che stanno abbandonando i motori a combustione per abbracciare i motori elettrici. Questo è quanto ha decretato l'Unione Europea, che dal 2035 vieterà la vendita di auto a benzina e diesel.

Prima di partire a spiegare cosa sia il biodiesel, è giusto fare una doverosa premessa: l'impatto dell'uomo sul pianeta è innegabile, così come è innegabile che la terra non è piatta.

Il gigante degli idrocarburi ha già convertito due raffinerie convenzionali in bioraffinerie: a Venezia, primo esempio al mondo, e Gela, e hanno il vantaggio di non sottrarre terreno all'agricoltura , in quanto se si utilizza come materia prima la colza o la senape bisogna coltivarle, con sfruttamento conseguente di terreno e acqua.

Per esempio, potrebbe sembrare vantaggioso produrre il biodiesel da materiali di scarto come gli oli vegetali, e in effetti Eni ha brevettato una tecnologia chiamata Ecofining che trasforma materie prime di origine biologica in biocarburanti di alta qualità come l'HVO (Hydrotreated Vegetable Oil).

Come abbiamo anticipato poche righe sopra, il biodiesel è prodotto da oli vegetali, oli da cucina usati o grassi animali. Il combustibile è prodotto tramite un processo chiamato transesterificazione dei lipidi, che utilizzando il metanolo o l'etanolo per convertire l'olio base in un biodiesel grezzo, rimuovendo gli acidi grassi liberi e producendo glicerolo come coprodotto (che può essere utlilizzato nell'industria farmaceutica).

ENI afferma che grazie alla sua natura può essere miscelato al gasolio fossile in percentuali anche molto maggiori del 7% consentito dalla normativa Europea EN 590 per il biodiesel tradizionale (FAME).

In generale, comunque, il biodiesel non è quasi mai utilizzato puro, ma sempre in una miscela con il diesel tradizionale. Le norme europee stabiliscono che il biodiesel venga utilizzato nelle auto in miscele fino al 7%.

Un altro problema, sempre per i biodiesel puri, è la temperatura di conservazione, più critica che con il diesel tradizionele. Se il biodiesel rimane in un serbatoio di stoccaggio caldo per troppo tempo, può far crescere la muffa, e se è conservato a una temperatura troppo fredda, diventerà più denso e potrebbe essere difficile da distribuire.

Proprio per questo se si dovesse utilizzare biodiesel puro , almeno al primo utilizzo si potrebbero pulire i depositi, e così intasando i filtri, gli iniettori e altre parti del sistema di alimentazione, ma questo con i biodiesel non puri non sarebbe un problema.

In teoria non ci dovrebbero essere problemi nell'utilizzo di biodiesel puro con i motori attuali, ma bisogna tenere presente che il biodiesel ha un maggiore potere solvente rispetto al diesel normale, il che implica una maggiore degradazione di giunti e tubi in gomma, ma dal 1992 in poi in teoria sono stati utilizzati materiali che dovrebbero resistere senza problemi. Anzi, il maggiore potere solvente del biodiesel aiuta a mantenere pulito il motore.

Se il carburante è composto al 100% da biodiesel , è indicato come BD100, se invece è composto dal 20% di biodiesel e dall'80% di diesel è etichettato come BD20, e così via con altri carburanti indicati come BD10, BD7, BD5 e BD2.

Oltre ai componenti, i vari tipi di biodiesel si distinguono anche per la percentuale all'interno di una miscela insieme al diesel tradizionale (proveniente dal petrolio), e che viene indicato tramite un sistema noto come fattore "BD" (se vedete "B" si riferisce al sistema americano, ma è la stessa cosa).

Il biodiesel è quindi un biocombustibile, ma da cosa è composto? Questo carburante vegetale è in genere ottenuto da fonti rinnovabili come oli vegetali vergini, come olio di colza o di soia (i più comuni, ma si stanno studiando anche le caratteristiche di canapa, senape, olio di palma e alghe), olio vegetale di scarto e grassi animali.

I biocarburanti (o biocombustibili), invece, vengono prodotti dalle biomasse, che possono essere rappresentati dagli scarti organici delle attività urbane, dell'industria alimentare, delle attività agricole e altro. In questo caso, la produzione di CO2 riverserebbe in atmosfera l'anidride carbonica già sequestrata (ma molto meno del petrolio, come vedremo).

Qui però i progetti si scontrano con la resa, con il fatto che è più vantaggioso usare gli oli di scarto per produrre sapone e soprattutto con le quantità. Negli Stati Uniti per esempio i ristoranti producono 13,6 milioni di litri di oli di scarto l'anno, mentre solo in Italia si consumano 39 miliardi di litri di gasolio o benzina.

Ecco perché uno dei progetti più interessanti riguarda l'utilizzo delle alghe unicellulari per la produzione di olio per i biodiesel, in quanto producono una maggiore quantità di olio per ettaro. Se dalla soia si ottengono 554-922 l/ettaro e dall'olio di palma 4752 l/ettaro, dalle alghe si possono ottenere secondo alcune stime fino a 36 tonnellate/ettaro.

Sarebbe possibile farsi il biodiesel a casa utilizzando gli oli di scarto? In teoria sì, ma bisogna tenere presente che utilizzare oli diversi dal gasolio come carburanti costituisce evasione fiscale, e che le case produttrici potrebbero contestare la garanzia, se dovessero rilevare un utilizzo di carburante diverso da quello prescritto.

Inoltre per la transesterificazione bisogna usare il metanolo, che è tossico, mentre per l'etanolo ci vuole una maggiore quantità di catalizzatore. C'è un altro problema: la contaminazione da acqua.

A differenza del diesel, il biodiesel si può miscelare un po' con acqua in quanto possono persistere quantità di mono e digliceridi dalla reazione di transesterificazione incompleta, e questo comporta un minore calore di combustione (con produzione di fumo e minore efficienza), corrosione dei componenti, microbi che possono danneggiare i filtri, formazione di ghiaccio e fori nei pistoni.

Qual è il prezzo del biodiesel

Ma qual è il prezzo del biodiesel? Come abbiamo anticipato in apertura, l'Italia è uno dei Paesi che scommette maggiormente nel biodiesel, e se ENI a inizio 2023 ha introdotto il suo biodiesel HVOlution (composto da HVO puro prodotto da materie prime di scarto e residui vegetali e da oli generati da colture non in competizione con la filiera alimentare) in 50 stazioni di rifornimento, in Veneto e poi Lombardia da fine dicembre sono apparsi i primi distributori 100% biodiesel.

Per quanto riguarda i prezzi, subiscono delle fluttuazioni, ma in genere per quanto riguarda ENI sono in linea con quelli di Diesel+, quindi nell'ordine dei 1,9 euro/litro. Il produttore però fino al 31 gennaio 2024 (era fino al 31 dicembre 2023 ma è stata prorogata) ha avviato una promozione che consente di acquistare nelle oltre 600 Enilive Station abilitate HVOlution a un prezzo di 10 centesimi inferiore rispetto al diesel tradizionale.

Il costo è quindi simile a quello del diesel, ma ha la stessa efficienza? Non proprio.

La densità di energia contenuta in un litro di biocombustibile è inferiore a quello del diesel e della benzina tradizionali, il che comporta che il rapporto distanza percorsa su consumi è piuttosto lontano dai 15-20 km/litro delle auto a gasolio. Il che implica costi superiori per gli automobilisti.

Nondimeno, il Governo italiano ne sta favorendo la diffusione e nell'agosto 2023 ha approvato l'equiparazione del biodiesel HVO al gasolio anche a livello fiscale, rendendo possibile il rimborso delle accise con le stesse modalità.