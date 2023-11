Come acquistare biglietti easyJet dal sito ufficiale

In questa guida, scopriremo come acquistare i biglietti easyJet , la compagnia aerea a basso costo britannica con sede presso l'aeroporto di Londra-Luton.

Indice

easyJet, scaricare l’applicazione

Ecco come scaricare l'applicazione ufficiale di easyJet in uno smartphone o tablet.

easyJet, creare un account

Il sito web ufficiale di easyJet, che consente di prenotare voli: il pulsante "Accedi" per effettuare l'accesso e per creare un account gratuito.

Premete " Non hai ancora un account? Crea un account ".

Il pulsante "Non hai ancora un account? Crea un account" nel sito web ufficiale di easyJet per creare un account gratuito.

Come creare un account easyJet gratuitamente: le informazioni richieste, ovvero le credenziali di accesso (indirizzo e-mail e password).

Acquistare biglietti easyJet

PC

Se state utilizzando un computer, aprite un browser (come Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera) e collegatevi al sito web della compagnia (https://www.easyjet.com/it/). Nella pagina principale, trovate il campo di ricerca. Fate click su "Voli". Inserite tutte le informazioni richieste, tra cui:

L'aeroporto di partenza (nel campo "Da");

(nel campo "Da"); La destinazione (nel campo "A");

(nel campo "A"); La data di partenza ;

; La data di ritorno ;

; Il numero di adulti (16+ anni), bambini (2-15 anni) e neonati (meno di 2 anni).

Selezionando "Solo andata", potrete acquistare biglietti per un viaggio in aereo che copre solo il tragitto in una direzione, senza includere il ritorno (potete viaggiare da un punto "A" a un punto "B" senza dover prenotare un volo di ritorno nello stesso pacchetto).

Per proseguire, premete "Mostra voli".