Le nuove bici elettriche MOD sono perfette per le gite con la famiglia

Con l'arrivo della primavera sono sempre più le famiglie che si stanno guardando intorno per una bici elettrica. MOD BIKES ha presentato i modelli del 2024, aggiornando quelli preesistenti e lanciando alcune interessanti novità (se state cercando una bici elettrica pieghevole, date un'occhiata alla nostra selezione delle migliori).

Uno degli aggiornamenti più importanti del produttore americano (la sede è a Austin, in Texas) è il nuovo sensore di coppia. Se infatti in precedenza si utilizzava un sensore di cadenza, con la nuova soluzione ora le bici hanno infatti una pedalata più naturale. Questo perché la potenza del motore viene applicata proporzionalmente alla pressione dei pedali, risultando in un'esperienza di guida più appagante.