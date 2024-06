Sapete qual è l'auto elettrica più "potente"?

Enzo Ferrari, Ferruccio Lamborghini ed Ernesto Maserati, ovunque essi siano, si staranno mettendo la mano sul viso scuotendo sconsolati il capo: c'è una classifica di AnTuTu per le auto elettriche, proprio come avviene per gli smartphone (a proposito, date un'occhiata alla nostra selezione delle auto elettriche da comprare nel 2024).

La popolare piattaforma di benchmark ha infatti annunciato (almeno in Cina) la sua nuova app per auto elettriche, intesa a valutare oggettivamente le prestazioni del sistema di infotainment del veicolo testando chipset, RAM e spazio di archiviazione disponibili. Esattamente come succede per telefoni e tablet.

AnTuTu ha anche pubblicato la prima classifica, in cui domina la "potentissima" Zeekr 007 con 1075244 punti, grazie al suo Snapdragon 8295 accoppiato a 22 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Al secondo posto, Xpeng X9 con 965631 punti, forte dello stesso chip e archiviazione, ma con 16 GB di RAM, seguita da Mercedes EQE, che in teoria dovrebbe essere più prestante visto che presenta il chip delle concorrenti accoppiato a 18 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, e invece raggiunge 963130 punti.

Per comodità, qui sotto vi mostriamo anche la classifica tradotta in italiano.