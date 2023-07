Avvistata la nuova Tesla Model 3: novità anche all'esterno

Tesla è sicuramente uno degli attori principali nel settore delle auto elettriche. I suoi modelli sono ormai noti e commercializzati in molti paesi, Italia compresa. E sappiamo che l'azienda statunitense sta per sfornare un nuovo modello.

Stiamo parlando della nuova Tesla Model 3, un rinnovamento della popolare vettura di Tesla che abbiamo già intravisto in alcune occasioni nelle settimane precedenti. Torniamo a parlarne perché online sono appena emerse nuove immagini proprio in merito alla nuova vettura.

Quelle che trovate nella galleria in basso sono le immagini delle quali parliamo. Mostrano la nuova Model 3 di Tesla in giro per le strade negli Stati Uniti, in versione di prova ovviamente. Ce ne accorgiamo perché diverse zone della vettura sono coperte.