A cosa serve l'intelligenza artificiale che Autostrade per l'Italia ha appena portato ai caselli?

Negli ultimi tempi stiamo parlando sempre più spesso di intelligenza artificiale , visto che la troviamo sempre più nel nostro quotidiano. Proprio in questo senso adesso parliamo della novità di Autostrade per l'Italia , la società che ha appena portata l'AI nei caselli autostradali .

Come l'IA ci aiuterà in autostrada

La novità appena presentata da Autostrade per l'Italia è un'intelligenza artificiale sviluppata ad hoc in collaborazione con expert.ai, un'azienda specializzata appunto nel settore AI.

La nuova soluzione presentata da Autostrade per l'Italia è stata sviluppata nell'ambito di un progetto che successivamente è stato anche premiato presso il Summit annuale dedicato a Customer Management e Contact Center. Un premio ricevuto proprio in tema di esperienza clienti.

La soluzione AI di Autostrade per l'Italia permetterà agli utenti delle autostrade italiane di ricevere un supporto avanzato presso le colonnine di assistenza, quelle che sono situate presso i caselli autostradali per pagare il pedaggio. Si tratta di un supporto che avverrà tramite l'interazione conversazionale con l'intelligenza artificiale.

Ad esempio, sarà possibile ricevere supporto nel caso in cui il proprio apparato di telepedaggio non dovesse funzionare. In tal caso, l'intelligenza artificiale potrà rispondere suggerendo quale soluzione adottare, oppure richiedere l'intervento di un operatore umano nel caso in cui la problematica fosse particolarmente complessa.

La conversazione con l'AI avverrà chiaramente in un linguaggio naturale. In questo senso, abbiamo visto notevoli passi avanti fatti dall'AI, basti pensare a Gemini Live che ormai è disponibile ampiamente anche in lingua italiana.

Dunque, la novità appena annunciata da Autostrade per l'Italia ha l'obiettivo di migliorare la vita degli automobilisti che frequentano le autostrade gestite dall'azienda, sopratutto per coloro che riscontrano problematiche e anomalie presso i caselli.

Questi nuovi agenti virtuali supportati dall'AI dovrebbero quindi entrare in azione presso le nostre autostrade. La società non ha ancora comunicato quando arriveranno e se la loro implementazione riguarderà tutte le autostrade sul territorio.