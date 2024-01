L'autonomia di Tesla Cybertruck: guardate il test di traino

Il nuovo modello di Tesla è arrivato esclusivamente per il mercato statunitense al momento, vista anche la quantità limitata delle unità finora prodotte. Ma questo non ha impedito agli appassionati di svolgere i primi test sul campo per il nuovo Cybertruck.

Stando ai dati condivisi da chi ha effettuato il test, si stima che Cybertruck in fase di traino abbia un'autonomia di circa 260 km . Questo dato è stato derivato dall'energia consumata e dalla distanza percorsa durante il test, considerando ovviamente che i tester non hanno esaurito completamente l'autonomia del veicolo.

Come potete vedere dal video che trovate in basso, il test è stato fatto con Cybertruck trainante una Tesla Model Y sul relativo carrello.

I test più interessanti riguardano ovviamente l'autonomia , un aspetto che è chiaramente centrale nella valutazione di un veicolo elettrico, soprattutto nel caso in cui si tratta di un pick-up, visto che non vi sono molti termini di paragone. Nelle ultime ore è emerso online un interessante test di autonomia per il Cybertruck in fase di traino .

Si tratta di un test che comunque non rappresenta uno standard, visto che è stato condotto in condizioni aerodinamiche ottimizzabili, e quindi potrebbe darsi che l'autonomia del Cybertruck in fase di traino, con quel tipo di traino, possa attestarsi a cifre più importanti.

Riguardo l'autonomia in fase di marcia classica, ovvero senza traino, i test finora pubblicati online hanno mostrato un'autonomia al di sotto delle promesse fatte da Tesla in fase di sviluppo del veicolo. Al momento l'azienda non ha particolarmente commentato tali dati in maniera ufficiale, anche se è trapelato che stia lavorando a un Range Extender proprio per contribuire positivamente all'autonomia.