Questa è la prima auto di Xiaomi e potrebbe avere HyperOS a bordo!

Xiaomi è conosciuta soprattutto per i suoi smartphone Android, sia top di gamma che più economici. Tuttavia, l'azienda cinese realizza anche prodotti per altri ambiti, a cui recentemente si è aggiunto quello automobilistico. Xiaomi, infatti, si sta concentrando per il lancio della serie Xiaomi SUV7. In particolare, l'azienda ha richiesto in Cina una licenza di vendita per il suo primo veicolo elettrico. Per l'occasione, il deposito normativo presso il Ministero cinese dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione ha messo in mostra il design e le specifiche delle prime auto Xiaomi (il tutto diffuso tramite l'utente Weibo abenzene).

Entrando nei dettagli della notizia, Xiaomi sta lavorando sulle auto elettriche SU7 e SU7 Max mentre il gruppo BAIC con sede a Pechino ne curerà la produzione. Le auto si presentano simili ma con differenze fondamentali, tra cui la diversa tecnologia della batteria e una velocità massima di 210 km/h contro 265 km/h. Inoltre, l'SU7 peserà 1.980 kg, mentre l'SU7 Max 2.205 kg.

Per quanto riguarda le dimensioni, Xiaomi SU7 misurerà 4.997 x 1.963 x 1.455 mm (1.440 mm senza sensore LiDAR), con un passo di 3.000 mm. Sono previste due opzioni di motorizzazioni: una sarà di tipo RWD con un motore da 220 kW; un'altra sarà di tipo AWD con una configurazione del motore da 275 kW + 220 kW. Xiaomi lancerà anche la variante SU7 Pro, tuttavia a riguardo non sono ancora disponibili le specifiche.