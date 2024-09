Le nuove auto Volkswagen vi risponderanno con ChatGPT (e non solo)

Interessanti notizie provenienti dall'universo Volkswagen . La casa automobilistica tedesca ha annunciato di essere in procinto di lanciare il suo assistente vocale AI noto come IDA , capace di fornire risposte provenienti da ChatGPT e altri modelli. Il debutto dell'assistente avverrà il 6 settembre e le prime auto a beneficiare di tale tecnologia saranno la Jetta 2025 e la Jetta GLI (altri modelli si aggiungeranno entro la fine dell'anno).

ChatGPT pronto a fornire supporto sulle auto Volkswagen

Gli automobilisti per sfruttare ChatGPT sui modelli supportato dovranno abbonarsi al servizio Plus Speech con AI di VW. Per quanto riguarda il funzionamento, l'azienda ha specificato che il chatbot di OpenAI, insieme a una "moltitudine" di altri modelli, sono forniti dalla società di chatbot automobilistici Cerence, che assumerà il controllo di IDA quando le richieste saranno più complesse rispetto, ad esempio, alla modifica delle impostazioni dell'aria condizionata.

Questa funzionalità verrà implementata sulla maggior parte dei modelli di Volkswagen del 2025, tra cui ID.4 e ID Buzz (che la otterranno gratis per tre anni) e GTI, Golf R e Tiguan (per loro sarà gratuita per un ano).

I possessori di Jetta, Jetta GLI e Taos, invece, dovranno procedere autonomamente ad attivare il servizio. I modelli Atlas e Atlas Cross Sport, invece, non potranno usufruire di ChatGPT fino al 2026.

Questa novità, infine, era già attesa da tempo visto che la società annunciò l'integrazione di ChatGPT durante il CES di gennaio, seppur non specificando con quali modalità sarebbe avvenuto il tutto. In ogni caso, si tratta di un'opzione in più a disposizione degli automobilisti, che potrà tornare utile in caso di richieste come quelle relative alla ricerca di un ristorante sulla strada.