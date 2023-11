Questa auto volante si può guidare con la patente da moto (e da pilota)!

Nel settore della mobilità, c'è chi non è interessato alla transizione elettrica e se sia meglio la tecnologia a idrogeno o quella a batteria a stato solido, e vuole realizzare un sogno nel cassetto da decenni: creare un'auto volante. È il caso di Sam Bousfield, che da quattordici anni cerca di far volare la sua Samson Switchblade, un veicolo in grado di trasformarsi in aereo in pochi minuti. Ora la vettura, dopo aver ottenuto l'anno scorso la certificazione FAA (Federal Aviation Administration) ha effettuato finalmente il primo volo di prova, e compie un passo importante verso la realizzazione.

Ma cos'è esattamente Samson Switchblade? Sebbene sia tecnicamente un triciclo a motore, la vettura è descritta come un'auto sportiva (anche se in realtà viene indicata la possibilità di guidarla anche solo con la patente da moto, oltre al brevetto di pilota) che promette di rivoluzionare la mobilità, almeno per i suoi acquirenti. Secondo le specifiche dell'azienda, la Switchblade utilizza un sistema ibrido elettrico, con un motore a benzina Samson SC200 a 3 cilindri dotato di tecnologia ibrida elettrica Skybrid e una cella interna di sicurezza che proteggerà i due occupanti in caso di incidente, derivata direttamente dalla Formula 1 (ovviamente in caso di incidente non aspettatevi di poter decollare). Bousfield assicura che non i proprietari non avranno bisogno di un carburante da aviazione, ma potranno fare benzina direttamente al distributore, e parcheggiare la loro auto nel garage, come farebbero con la loro berlina.

Le prestazioni sono piuttosto interessanti, con una velocità su strada massima di 201 km/h e una velocità in volo di 322 km/h. L'autonomia in aria sarà, a velocità di crociera, di 724 km, con la possibilità di raggiungere un'altitudine massima di 4.877 metri. Ali e coda sono pieghevoli e si possono estendere o ritrarre in appena tre minuti automaticamente, ma non aspettatevi di poter decollare in mezzo al traffico, perché avrete bisogno di una pista di almeno 335 metri, quindi dovrete andare in aeroporto, anche se piccolo. Con il primo volo di prova, questo progetto si avvicina finalmente alla sua realizzazione, anche se come potete vedere nel video del volo inaugurale, allo stato attuale l'auto non sembra potersi trasformare ed è un piccolo aereo.